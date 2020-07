L’événement Spirit Blossom de League of Legends comprend TFT et Legends of Runeterra

Après diverses taquineries et révélations de la peau, Riot a complètement révélé l’événement Spirit Blossom. L’expérience thématique d’un mois s’étend sur League of Legends, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics, et est en direct jusqu’au 24 août. Attendez-vous à voir Nexus Blitz revenir en LoL aux côtés d’un nouveau mode narratif appelé Spirit Bonds, skins et frais articles de personnalisation pour Legends of Runeterra et Teamfight Tactics.

Spirit Bonds est exclusif à League of Legends et permet aux joueurs de nouer des relations plus profondes avec des champions de la gamme de skins Spirit Blossom. Vous allez participer à diverses quêtes de style narratif pour gagner leur faveur et obtenir des récompenses exclusives en accomplissant des missions. Riot a spécifiquement cité des anime et des romans visuels comme source d’inspiration pour le mode. Les champions LoL pour obtenir des skins sont Lillia, Thresh, Ahri, Teemo, Yasuo, Vayne, Riven, Cassiopeia et Kindred. Il y a aussi une nouvelle championne appelée Lillia.

Quant à Legends of Runeterra, vous obtiendrez un nouveau laboratoire appelé Bestow. Vous choisissez l’un des six decks Spirit Blossom préconstruits, commencez chaque partie avec 30 points de vie, et lorsqu’une unité meurt, elle confère ses statistiques à une unité aléatoire en main. Il y a aussi de nouvelles quêtes épiques et un laissez-passer d’événement avec des articles cosmétiques haut de gamme aux côtés d’un nouveau Kitt Guardian.

Les fans de Teamfight Tactics peuvent s’attendre à de nouvelles variantes de Little Legends pour Featherknight, Hushtail et Melisma conçues sur le thème Spirit Blossom. Il existe également un nouveau modèle de tarification qui vous permet d’acheter directement des versions une étoile de chacun d’eux.

Si vous cherchez à lire davantage avant de vous lancer, vous pouvez consulter les notes de mise à jour 10.16 de League of Legends dans leur intégralité ici. Si vous voulez savoir quel est l’accord avec le prochain champion potentiel de League of Legends, Yone, nous l’avons également pour vous.

