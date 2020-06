L’événement PS5 Reveal retardé au milieu des protestations et des troubles civils

L’événement de révélation de PS5 du 4 juin est retardé indéfiniment alors que les yeux du monde se tournent vers les manifestations et les troubles civils qui se produisent en Amérique.

Alors que des manifestations ont éclaté à travers le pays (et le monde) à la fin de la semaine dernière et pendant le week-end concernant le meurtre brutal de George Floyd par la police, des questions se sont posées concernant les annonces de jeux programmées qui devraient avoir lieu cette semaine. En particulier, beaucoup se sont demandé si l’événement révélant la PS5 de jeudi continuerait comme prévu ou si Sony choisirait de retarder les conversations mondiales vers les problèmes de racisme systémique et les troubles civils en cours.

Sony a tweeté l’annonce de la révélation du retard de l’événement sur la PS5, affirmant qu’ils « ne pensaient pas que le moment était venu de célébrer » et qu’ils voulaient prendre du recul pour « permettre à des voix plus importantes d’être entendues ».

pic.twitter.com/ZAY8StN0EU – PlayStation (@PlayStation) 1er juin 2020

Voici la citation complète concernant l’annonce:

Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier sont ravis de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que ce soit le moment de célébrer et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes d’être entendues.

Les commentaires de Sony indiquent clairement que la société ne veut pas étouffer la conversation en cours sur le racisme systémique en Amérique et la violence policière contre la communauté noire, un sujet stimulé par la mort de George Floyd aux mains de la police.

À l’heure actuelle, Sony n’a pas encore reprogrammé la vitrine de révélation de la PS5 ou fait d’autres commentaires concernant le retard. Sony n’est pas la première entreprise à retarder une annonce au milieu des protestations. EA Sports a révélé hier qu’il ne présenterait pas plus Madden 21 aujourd’hui, tournant plutôt son attention vers des actes de solidarité avec la communauté noire et faisant avancer la conversation mondiale actuelle.