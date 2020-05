L’événement PS5 Reveal est prévu pour le mercredi 3 juin 2020

Tout le kerfuffle autour d’un événement de révélation PS5 début juin semble enfin se solidifier. Des rapports récents indiquent maintenant que Sony prévoit de dévoiler plus d’informations sur la PS5 dans une semaine à partir d’aujourd’hui le mercredi 3 juin 2020. Ce rapport provient d’une signature conjointe de Jason Schreier et de Takashi Mochizuki à Bloomberg, et fait suite à des rapports antérieurs de Jeff de VentureBeat. Grubb citant des plans pour début juin.

Schreier peut maintenant être avec Bloomberg au lieu de Kotaku, mais cela ne l’empêche pas de laisser tomber d’énormes écopes et de divulguer des informations privilégiées sur les plans de l’industrie. Ses sources anonymes «ayant une connaissance directe de la question» disent qu’un événement est maintenant prévu pour le mercredi 3 juin, soit en fait un jour plus tôt que le précédent rapport de Grubb du 4 juin. Le rapport de Bloomberg indique qu’il s’agira d’un événement virtuel – qui est fondamentalement une donnée de l’année de la pandémie – et que bien que ce plan soit plus ferme que les rapports précédents l’ont été, tout est encore sujet à changement étant donné que ces plans «ont été en mouvement », sans parler de la pandémie qui touche actuellement tout. La nature malléable des plans de révélation de la PS5 explique les deux rapports de Grubb, citant d’abord une révélation du 4 juin, puis la changeant en le plus nébuleux «début juin».

Scoop avec @ 6d6f636869 – Sony prévoit un événement de révélation de jeux PlayStation 5 pour le mercredi 3 juin prochain. Je dois inclure la mise en garde désormais standard que les plans peuvent changer brusquement pendant une pandémie, mais cette date est plus ferme que les rumeurs précédentes https://t.co/imptQiw5Kp – Jason Schreier (@jasonschreier) 27 mai 2020

De plus, Schreier et Mochizuki disent que Sony « ne devrait pas révéler tous les détails essentiels de la console » et organisera probablement de nombreux événements de suivi dans les semaines et les mois à venir. Après tout, la route vers la sortie est encore longue, avec au moins cinq mois avant le lancement prévu des vacances 2020.

Sony a refusé de commenter Bloomberg à propos du rapport, mais si la société prévoit de dévoiler la PS5 plus complètement la semaine prochaine, ils ne voudront probablement pas la laisser tomber de nulle part comme le révèle le contrôleur DualSense. Cette semaine se concentre sur Le dernier d’entre nous, partie II avec la diffusion State of Play d’aujourd’hui et les annonces de jeux gratuits PS Plus pour juin, mais nous nous attendons à ce que Sony commence à taquiner et à lancer le bal plus tard cette semaine ou au début de la prochaine si la date de révélation du 3 juin est effectivement exacte. Quoi qu’il en soit, nous saurons dans une semaine si ces rapports étaient véridiques ou non, mais de nombreuses preuves semblent indiquer qu’ils le sont.