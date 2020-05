L’événement PS5 du 4 juin est retardé, ne sera pas aussi «lourd» que prévu

Sony pourrait garder un couvercle sur ses plans de révélation de PS5, mais cela n’a pas empêché les journalistes de jeux réputés avec des sources anonymes de rendre compte des plans de la société. Jeff Grubb de VentureBeat a précédemment rapporté que Sony prévoyait une sorte d’événement PS5 pour le 4 juin 2020, déclarant plus tard que la portée de l’événement contiendrait une «liste complète de jeux». Grubb a maintenant amendé ce rapport, disant que ses sources lui disent qu’il y a eu des changements. Selon son rapport le plus récent, la date du 4 juin est déplacée (bien qu’elle soit toujours prévue pour début juin) et la programmation des jeux «pourrait ne pas être aussi lourde qu’auparavant».

En quoi il appelle « Jeff Grubb’s Summer Game Mess », (une pièce sur le Summer Game Fest de Geoff Keighley), Grubb tente de suivre et de donner un sens à toute la saison des annonces en désordre et révèle que c’est comme si la semaine E3 avait explosé et pleuvait de petits morceaux désordonnés sur le calendrier de mai à août. Cela comprend la mise à jour des gens sur ce qu’il sait des plans de chaque société propriétaire, et concernant notre intérêt particulier ici sur PlayStation LifeStyle, la révélation de la PlayStation 5.

Date de l’événement PS5 Reveal retardée

«Le premier est un événement Sony début juin. La société avait initialement prévu cela pour le 4 juin, mais elle le déplace. La date exacte est désormais plus nébuleuse », explique Grubb dans son rapport VentureBeat. « Cela ne veut pas dire pour autant qu’il glisse de quelques semaines. Le calendrier de début juin est toujours le plan actuel de la société. »

Le 4 juin est un jeudi. Si nous considérons que les plans ont peut-être changé d’une semaine, cela placerait l’événement vers le 11 juin, ou peut-être plus tôt dans la semaine si le rapport de Grubb est exact. Mon argent personnel est un mardi, mercredi ou jeudi – la plupart des entreprises ne veulent pas enterrer leurs nouvelles le vendredi ou le lundi à moins que ce ne soit une mauvaise nouvelle – mais c’est purement de la spéculation de ma part.

Quoi qu’il en soit, la modification de la date, pour quelque raison que ce soit, peut également avoir causé des problèmes avec la gamme de jeux prévue pour l’événement de Sony. Une fois censé avoir une liste de jeux «lourde» à la fois première et tierce partie à montrer, Grubb rapporte quelques «complications» en ce qui concerne le changement de date. Plus précisément, il dit que même s’il restera important, il ne sera peut-être pas aussi lourd que prévu. Certains développeurs et éditeurs tiers peuvent s’être arrêtés pour faire leurs propres affaires au lieu de s’associer à Sony lors de l’événement de révélation PS5.

En ce qui me concerne, je qualifie la PlayStation 5 de début juin de «gros événement de nouvelle génération» et de «beaucoup» de jeux. Je pense toujours que cela devrait être important, mais ce n’est peut-être pas aussi lourd qu’auparavant. – Jeff Grubb (@JeffGrubb) 18 mai 2020

Grubb dit qu’il ne sait pas si l’événement de juin est le moment où Sony montrera la console physique elle-même, bien qu’en regardant la chronologie de la révélation de la PS4, la conférence E3 de juin 2013 était lorsque Sony a dévoilé le look, le prix et la date de sortie. en même temps, ainsi que l’ouverture aux précommandes. Il y aurait un état de jeu d’août prévu avec les jeux actuels et de prochaine génération, et Grubb s’attend à ce que Sony ait plus ou moins dévoilé la PS5 d’ici là si l’événement de juin ne contient pas tous les détails. Et comme Sony le fait, attendez-vous à ce que le blog PlayStation et les révélations et annonces des médias sociaux.

Il peut sembler un peu étrange d’obtenir un retard et un changement de portée sur un événement que nous ne connaissons même pas encore publiquement, mais 2020 est une année sans précédent pour les plans et projections marketing compte tenu de la pandémie COVID-19 – d’autant plus si l’on considère les entreprises tentent de réécrire l’intégralité de la feuille de route pour une nouvelle version de la console.

Les rapports de Grubb s’alignent avec d’autres qui ont allégué un événement révélateur de début à la mi-juin sur PS5 (Jason Schreier a déclaré qu’à l’ère de COVID, « rien n’est définitif jusqu’à deux jours avant ») et étant donné que c’est déjà le 18 mai sans aucun mot de Sony, il est assez sûr de commencer à couvrir vos paris le mois prochain. Encore une fois, cela correspondrait au calendrier de révélation de la PS4, avec des détails, des objectifs et des fonctionnalités plus larges annoncés avant le dévoilement complet de la console en juin de la même année. À moins qu’il y ait un changement massif (ou que ces rapports soient tout simplement faux), nous sommes probablement à moins d’un mois de savoir beaucoup plus sur la PS5 et enfin de voir le gameplay PS5 réel qui n’est pas seulement une démo technique pour Unreal Engine 5. Jusqu’à nous obtenons un mot officiel certains Sony, cependant, mieux vaut tout prendre avec un grain de sel.