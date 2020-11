L’événement Nidoran Limited Research aura lieu le 28 novembre dans Pokémon Go

in

Image via Niantic

Niantic organise un autre événement de recherche limitée plus tard ce mois-ci Pokémon Go, cette fois sur le thème de l’appariement de Nidoran♀ et Nidoran♂.

De 8 h 00 à 22 h 00, heure locale, le 28 novembre, les joueurs peuvent effectuer des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’évent pour gagner des rencontres avec Nidoran♀ et Nidoran♂.

Des versions brillantes des deux espèces Nidoran seront également disponibles au cours de cette période, ce qui en fait le moment idéal pour moudre pour un Nidoqueen brillant et un Nidoking si vous les voulez. Il y aura également une recherche chronométrée exclusive à l’événement qui sera détaillée plus près du moment où l’événement sera réellement lancé.

Il s’agit d’un nouveau type d’événement plus petit que Niantic a commencé à faire récemment, à commencer par une journée de recherche limitée Meowth en octobre qui présentait le Kantonian Meowth de type Normal, Alolan Meowth de type sombre et Galarian Meowth de type Steel, tous dans le même un événement. Cela a évolué à partir des week-ends de recherche limitée qui se déroulent occasionnellement depuis le début de 2019.

Les deux événements les plus récents se sont concentrés sur des Pokémon aux formes multiples, qu’il s’agisse de genres régionaux ou spécifiques d’espèces entièrement différentes, mais connaissant Niantic, ce n’est qu’une coïncidence et le prochain événement sera de retour à des lignes d’évolution uniques.

Vous pouvez participer à l’événement Nidoran♀ et Nidoran♂ Limited Research de 8 h 00 à 22 h 00, heure locale, le 28 novembre, ainsi qu’au prochain événement Lake Legends, qui commence le 24 novembre.