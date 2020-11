L’événement Galactus de Fortnite débute le 1er décembre

in

Préparez-vous pour le combat final de la guerre du Nexus, Fortnite Ventilateurs.

Le prochain événement Galactus de la bataille royale devrait avoir lieu le 1er décembre à 15h CT, a révélé Epic Games aujourd’hui.

Dans la finale unique de Nexus War, Fortnite les joueurs pourront affronter le super-vilain Marvel Galactus, le dévoreur de mondes.

Pour participer à l’événement, les joueurs devront télécharger la mise à jour 14.60 sur leur appareil préféré. Bien qu’Epic affirme avoir «pris des mesures pour s’assurer que davantage de personnes puissent assister à l’événement», le développeur recommande aux joueurs de se connecter au jeu au moins une heure avant le début de l’événement. La liste de lecture de l’événement est programmée pour être mise en ligne 30 minutes avant l’heure de début réelle de l’événement.

Les joueurs pourront utiliser le récent ajout du jeu, Houseparty, pour discuter en vidéo avec leurs amis pendant que l’événement est en direct. La fonctionnalité est arrivée sur les serveurs en direct le 18 novembre sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour utiliser le chat vidéo en jeu, les utilisateurs devront associer leurs comptes sur leurs appareils mobiles et lancer Fortnite sur leur PC ou console. L’application prendra alors le relais à partir de là, et les utilisateurs pourront voir leurs amis sur le côté de leur écran sans avoir besoin de regarder leurs téléphones.

