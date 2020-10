L’événement Diretide de Dota 2 revient pour la première fois en sept ans

Dota 2 avait un événement d’Halloween. Diretide a eu lieu à l’origine en 2012 et est revenu en 2013 – mais seulement après qu’un tollé de la communauté a forcé Valve à ramener l’événement. C’est un mème depuis, mais maintenant, nous y sommes, sept ans plus tard, et Diretide est de nouveau revenu à Dota 2, juste (à peine) à temps pour que MOBA de Valve rejoigne les rangs des jeux d’Halloween.

L’événement principal est la nouvelle version du mode de jeu Diretide. C’est une bagarre au meilleur des cinq qui vous met au défi de collecter et de voler des bonbons aux ennemis tout en combattant Roshan, et elle sera disponible jusqu’au 22 décembre – vous pourrez donc continuer à faire avancer les temps effrayants jusqu’à la saison de Noël. .

Jouer à la fois à Diretide et à Dota régulier pendant l’événement vous rapportera des points Diretide, et tous les 100 points vous obtiendrez l’un des plus de 75 objets uniques – vous pouvez voir tous les éléments à débloquer par vous-même sur le site officiel.

Le coffre sanctifié du Diretide ramène également le système de coffre et de clé de Dota 2. Les coffres tombent en tant que récompenses dans le jeu, mais ne peuvent être déverrouillés qu’avec des clés achetées avec de l’argent réel – il y a plus de 60 objets à débloquer avec les nouveaux coffres, et les conteneurs eux-mêmes et les objets à l’intérieur sont commercialisables.

D’une manière ou d’une autre, contre toute attente, Diretide est de retour. Les montagnes russes 2020 refuse de s’arrêter.