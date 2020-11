L’événement Diretide de Dota 2 alimente la montée en flèche du nombre de premiers joueurs du jeu depuis avril

Si vous êtes un fan de jeux MOBA, vous savez sans doute que l’événement Diretide de Dota 2 est revenu au titre de Valve pour la première fois en sept ans. Mis à part les tas de divertissements sur le thème d’Halloween dans lesquels les joueurs peuvent plonger leurs grognards, il semble que le mode ait ramené quelque chose d’autre dans le jeu – beaucoup de joueurs.

Dirigez-vous vers Steam Charts (merci, Dot Esports!) Et vous verrez que le nombre de joueurs de Dota 2 a considérablement augmenté au cours du mois dernier – notamment, pour la première fois depuis avril 2020, peu de temps après le lancement du Battle Pass 2020 du jeu multijoueur. . En avril de cette année, le nombre moyen et maximal de joueurs de Dota 2 est passé de 437k et 744k le mois précédent à 493k et 801k, respectivement. Depuis lors, cependant, les joueurs du jeu ont diminué, le nombre maximal tombant à 666k en août et à 670k très similaire en septembre – une baisse d’environ 131k sur plusieurs mois.

Cependant, Steam Charts enregistre que le nombre moyen et le plus grand nombre de joueurs ont connu une augmentation notable au cours des 30 derniers jours – le premier depuis avril (malgré le pic mineur en septembre).

Au moment d’écrire ces lignes, le nombre moyen de joueurs de Dota 2 au cours du mois dernier est passé à 411k et le nombre maximal a atteint 723k. Cela représente une augmentation d’environ 2,3k joueurs en moyenne et un peu moins de 53k au maximum par rapport aux chiffres de septembre.

L’événement Dota 2 Diretide aurait pu être lancé (juste à temps) pour Halloween, mais il se poursuivra jusqu’au 22 décembre, alors peut-être verrons-nous ces chiffres se poursuivre à un rythme régulier ou même augmenter à nouveau avant la fin de l’année. On dirait que nous devrons attendre et voir comment les choses se passent.

Si vous n’êtes pas encore coincé en vous-même ou si vous souhaitez engloutir des astuces de jeu comme Roshan lui-même, affamé de bonbons, consultez notre guide Dota 2 Diretide pour quelques conseils.

