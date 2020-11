L’événement annuel de vol gratuit et l’expo des navires de Star Citizen commencent aujourd’hui

in

L’Expo internationale aérospatiale annuelle de Star Citizen démarre aujourd’hui, ce qui signifie que tout le monde peut télécharger, se connecter et voler dans tous les navires du jeu spatial au cours des deux prochaines semaines. Il y a maintenant plus de 100 vaisseaux à essayer, et c’est le moment idéal pour se rendre et voir comment Star Citizen évolue ces jours-ci.

L’exposition de cette année est remarquable pour plusieurs raisons: tout d’abord, elle se tient pour la première fois dans le New Babbage Tobin Expo Center, construit à cet effet, où vous pourrez découvrir toutes les dernières créations des différents navires de Star Citizen. fabricants. L’exposition de cette année sera le premier événement du nouveau Crusader Mercury Star Runner, qui sera disponible pour la première fois dans le programme de vol d’essai. C’est un navire de messagerie rapide et bien armé qui a une apparence haut de gamme et de la place pour un équipage.

L’IAE de cette année se déroule d’aujourd’hui au 2 décembre, avec des activités de vol libre débutant à 14h00 PST / 17h00 EST / 22h00 GMT. Les prix des navires «best in show» débuteront le 29 novembre et chaque jour, le journaliste de l’univers Jax McCleary diffusera des mises à jour depuis le salon.

Vous pouvez télécharger Star Citizen en vous rendant sur le site Web de Roberts Space Industries et en vous inscrivant. Il y a un nouveau centre d’accueil pratique et un système de guides détaillés en place maintenant pour vous aider à vous orienter s’il s’agit de votre première visite au verset, ou si vous avez juste besoin de rafraîchir certains des détails les plus fins.