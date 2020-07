L’Europe resserre certaines restrictions de verrouillage alors que les infections continuent d’augmenter

Les pays européens ont décidé de réaffirmer le contrôle de leurs mesures contre les coronavirus et de réappliquer certaines restrictions de verrouillage alors que les infections continuaient d’augmenter. Le parlement italien a voté pour prolonger l’état d’urgence du pays jusqu’au 15 octobre, accordant au gouvernement plus d’autorité pour prendre les décisions rapides qu’il estime nécessaires pour faire face aux effets persistants du virus. « Malheureusement, la pandémie aujourd’hui n’est pas complètement terminée, même si ses effets sont plus contenus et géographiquement limités », a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte. Madrid a annoncé qu’elle se joindrait à d’autres régions espagnoles – à l’exception des îles Canaries – pour exiger des résidents qu’ils portent le visage. Des masques dans tous les espaces publics à partir de jeudi, que la distanciation sociale soit possible ou non.La lettre d’information a coupé le bruit.L’aéroport de Berlin Tegel a commencé mercredi des tests de coronavirus à grande échelle, alors que les aéroports allemands se préparaient à l’avènement des tests gratuits et obligatoires pour de nombreux passagers Deux chambres avaient été réservées pour les procédures, mais une porte-parole de l’aéroport a déclaré qu’un espace plus grand était en cours de préparation, indiquant que les autorités se préparaient à faire des tests pour rester à long terme.Mesures de verrouillage plus strictes Les femmes portent des masques médicaux à Bruxelles, alors que la Belgique annonce des restrictions de verrouillage plus strictes pour Anvers (Photo: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty) les mesures contre les coronavirus sont entrées en vigueur et les ménages sont autorisés à interagir avec seulement cinq autres personnes – une forte réduction par rapport à la limite précédente de 15 personnes, et l’obligation pour tout le monde de porter un masque facial, tandis qu’Anvers, la deuxième ville du pays, a été mise en vigueur. Le gouvernement français a prolongé son programme de congé jusqu’en décembre pour les travailleurs du secteur du tourisme, tandis que le président Emmanuel Macron a exhorté les ministres à rester en France pour leurs vacances et à promouvoir l’économie locale. En savoir plus Deuxième vague de coronavirus: pourquoi l’augmentation des cas en Europe et en Asie est une nouvelle inquiétante pour le Royaume-Uni Et l’agence nationale néerlandaise de statistiques CBS a averti que le nombre de personnes décédant de Covid-19 aux Pays-Bas pourrait être jusqu’à 100% plus élevé que les chiffres officiels – après avoir introduit une nouvelle méthode pour calculer le nombre de décès excessifs, le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré que l’augmentation des infections chez les jeunes pourrait être à l’origine de récents pics de Covid-19 à travers l’Europe. L’émission Today de Radio 4 selon laquelle les autorités doivent mieux communiquer avec les jeunes pour éviter de nouvelles flambées. «Un nombre croissant de pays connaissent des flambées localisées et une recrudescence des cas. Ce que nous savons, c’est que c’est une conséquence du changement de comportement humain », a-t-il déclaré.

