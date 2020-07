L’Europe a-t-elle une deuxième vague de coronavirus? Les pays avec une augmentation des cas de Covid-19

Boris Johnson a attisé les craintes d’une «deuxième vague» de coronavirus, indiquant une augmentation des infections en Espagne et dans d’autres pays européens.Le Royaume-Uni a réimposé dimanche les restrictions de quarantaine à l’Espagne, obligeant des milliers de vacanciers à s’isoler pendant 14 jours à leur retour. Lors d’une visite à Nottingham mardi, M. Johnson a déclaré: «Soyons absolument clairs sur ce qui se passe en Europe, parmi certains de nos amis européens, j’ai peur que vous commenciez à voir dans certains endroits les signes d’une deuxième vague de pandémie. ». Le bulletin i a coupé le bruit Il a ajouté:« Ce que nous devons faire, c’est prendre des mesures rapides et décisives là où nous pensons que les risques recommencent à bouillonner. »Mais le premier ministre a-t-il vraiment raison de parler d’une deuxième vague «Y a-t-il une deuxième vague de coronavirus en Europe?» Les gens craignent une deuxième vague de Covid-19 presque depuis le début de la pandémie. C’est parce que c’est ce qui s’est passé avec la grippe espagnole, lorsqu’une deuxième vague après la Première Guerre mondiale a dévasté le monde encore plus que la première, mais ce n’est pas exactement ce qui se passe ici. Margaret Harris de l’Organisation mondiale de la santé affirme que tout pic d’infections fait partie d’une «grande vague». Boris Johnson a mis en garde contre une «deuxième vague» de coronavirus (Photo: Reuters) Le virus n’est pas parti et n’est pas revenu. Des restrictions ont plutôt permis de le garder sous contrôle.L’augmentation du nombre de cas est due à la levée des règles de verrouillage, ce qui a conduit à la socialisation d’un plus grand nombre de personnes, ainsi qu’à la réintroduction des voyages internationaux.Les pays qui ont des systèmes de test et de traçage avancés, comme la Corée du Sud, ont mieux réussi à supprimer le virus et à l’empêcher de se propager à nouveau après le verrouillage, ce qui a été plus difficile pour des pays comme le Royaume-Uni et l’Espagne, dont les systèmes accusent un retard important. Dans quels pays les infections augmentent? le plus médiatisé. Il y a eu un peu plus de 2000 nouveaux cas en Espagne le mercredi 29 juillet, alors que le pays a enregistré une moyenne de 50,7 cas pour 100000 personnes au cours des deux dernières semaines, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. à partir de fin juin, lorsque les infections quotidiennes étaient dans les années 300, mais encore loin des chiffres de pointe. L’Espagne a connu plus de 9000 infections le 26 mars et les infections augmentent en Espagne, mais elles sont toujours bien en deçà des niveaux maximaux (Photo: Getty) La majorité des nouvelles infections sont confinées à certaines régions, la Catalogne et l’Aragon dans le nord-est étant les plus durement touchées . C’est similaire à la façon dont Leicester a connu une forte augmentation au Royaume-Uni. La France et l’Allemagne ont toutes deux connu de petites hausses, assez similaires à celles du Royaume-Uni. Il y a eu en moyenne 17,7 nouvelles infections pour 100000 personnes en France au cours des deux dernières semaines et 8,0 en Allemagne, contre 12,4 au Royaume-Uni. Le Luxembourg connaît le plus grand pic d’Europe. Il y a eu en moyenne 240,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans ce petit pays au cours des 14 derniers jours. Le taux de la Roumanie est également élevé à 72,2, avec la Bulgarie sur 46,8 et la Suède et la Belgique dans le bas des 30. Qu’est-ce que cela signifie pour les règles de voyage au Royaume-Uni? Le gouvernement britannique a déjà montré qu’il n’hésiterait pas à réintroduire des règles de quarantaine pour les pays infectés. Cela signifie que le Luxembourg, la Croatie et la France seront sur la liste de surveillance si leur situation empire davantage. Tous les trois sont actuellement exemptés des conseils du Foreign and Commonwealth Office (FCO) contre tous les voyages internationaux sauf les voyages essentiels.Si les règles changent, toute personne revenant d’un pays rayé de la liste devra s’isoler pendant 14 jours.

