L’eurodéputé hongrois József Szájer admet avoir enfreint les règles de verrouillage après une descente policière dans une «  fête du sexe  »

Un eurodéputé hongrois et proche allié du Premier ministre Viktor Orbán a admis avoir démissionné de son poste après avoir été surpris en train de violer les règles de verrouillage lors d’une fête du sexe à Bruxelles.Le principal politicien de droite József Szájer, membre fondateur du parti conservateur Fidesz, Mardi, il a publié une déclaration s’excusant pour tout acte répréhensible: «Je regrette d’avoir enfreint les règles de verrouillage, c’était irresponsable de ma part, et j’accepterai les sanctions qui en découlent. Il aurait fui la fête du sexe au-dessus d’un bar en descendant un tuyau d’évacuation et, lorsqu’il a été arrêté par la police, il a découvert qu’il avait de la drogue dans son sac à dos.La police belge a détenu plus de 20 personnes, pour la plupart des hommes, dont certains ont été signalés. être nu, lors de la fête à la maison dans un appartement du centre de Bruxelles vendredi.Deux fêtards ont invoqué l’immunité diplomatique, selon un communiqué des procureurs belges.Les règles de verrouillage du coronavirus interdisent tout rassemblement de Plus de quatre personnes dans un espace fermé dans le pays.Les détenus ont été condamnés à une amende de 250 € (224 £) pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus.Une Grand-Place déserte à Bruxelles sous les règles de verrouillage des coronavirus en Belgique. (Photo: Jean-Christophe Guillaume / Getty) Briser les règles de verrouillage Les procureurs ont fait référence à un homme, dans la déclaration, par les initiales « SJ », qui, selon eux, avait été retrouvé avec des stupéfiants dans son sac à dos après avoir tenté de fuir via une gouttière et qui plus tard s’est identifié au moyen d’un passeport diplomatique. M. Szajer, 59 ans, a admis avoir assisté à la fête mais a ajouté: «Je n’ai pas consommé de drogue, j’ai proposé à la police sur place de faire un test officiel, mais ils ne l’ont pas fait. «La police a déclaré avoir trouvé des pilules d’ecstasy. Ils n’étaient pas à moi, je ne sais rien de qui les a mis là-bas et comment. Je l’ai dit à la police. Le parti Fidesz soutient les valeurs familiales traditionnelles et est hostile aux droits des LGBT. M. Szajer est marié à Tunde Hando, ancien juge et chef du bureau national de la justice hongroise. Le groupe parlementaire européen de Fidesz a déclaré que M. Szajer avait «pris la bonne décision». en démissionnant.