«  Leur chimie est à travers le toit  »: Halle Berry est amoureuse de Van Hunt «  attentionné  »

2020-11-05 07:30:24

La relation de Halle Berry avec le musicien Van Hunt va de plus en plus forte, un initié affirmant que « la chimie du couple passe par le toit ».

Le petit ami «attentionné» de Halle Berry, Van Hunt, lui a appris à «aimer à nouveau».

L’actrice de 54 ans – qui a Nahla, 12 ans avec son ancien petit ami Gabriel Aubry et Maceo, 7 ans avec son ex-mari Olivier Martinez – est tombée éperdument amoureuse du musicien de 50 ans, avec un initié prétendant que « la chimie du couple aimé est à travers le toit ».

Une source a déclaré à Us Weekly: « Elle a eu des expériences négatives [with men] mais Van lui a appris à aimer de nouveau – et à s’aimer.

« C’est un homme merveilleux et attentionné. Leur chimie est à travers le toit. »

Le couple a officialisé leur relation sur Instagram en septembre, lorsque l’ancienne Bond girl a posté une photo d’elle-même portant un t-shirt avec le nom du musicien inscrit dessus et l’a tagué dessus.

En juillet, Halle a suscité des spéculations sur le fait qu’elle avait un nouvel homme lorsqu’elle a partagé une photo de ses pieds jouant au foot avec un homme au lit lors d’un voyage d’anniversaire romantique à Las Vegas.

Et dans la légende du cliché dans la marchandise Van, Halle a écrit: « maintenant tu sais … », avec l’emoji de pied et un cœur d’amour noir.

La photo des pieds était sous-titrée: « Waking up Vegas! Merci pour tous les beaux voeux d’anniversaire de mes amis et de mes fans très fidèles et solidaires!

« Vous avez TOUS contribué à rendre mon anniversaire très spécial. »

Van a également partagé des clichés avec la star de « Catwoman » sur sa propre page de l’application de partage de photos, et a même publié une photo intime de Halle se penchant pour lui donner un baiser sur la joue.

Il écrivit en dessous: «Les baisers débarquent doucement».

Avant de rencontrer Van, Halle a admis que bien qu’elle ait toujours été «orientée relation», elle aimait passer plus de temps avec ses enfants et envisageait même de renoncer à sortir pour de bon.

Elle a déclaré: « J’ai beaucoup appris en étant avec mes enfants. Ils sont la meilleure compagnie pour moi en ce moment, et quand j’ai divorcé du père de Maceo, je suis restée assez seule seule depuis trois ans maintenant. Décidément oui, c’est sûr .

« J’ai décidé de prendre le temps. Je suis une personne très axée sur les relations, je veux toujours être avec quelqu’un. Mais j’ai décidé, non je vais ralentir ma course, je vais prendre une minute et Je vais passer du temps avec moi.

« Et ça a été tellement génial que je pense que je pourrais rester comme ça! »

Halle a également déjà été mariée à Eric Benét et David Justice.

Mots clés: Halle Berry, Van Hunt Retour à l’alimentation