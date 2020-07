L’étudiante étoile Selina et Magehunter rejoignent Hearthstone dans l’extension de la Scholomance Academy

in

Image via Blizzard Entertainment

Blizzard a introduit deux nouvelles cartes Demon Hunter de Académie de Scholomance de Hearthstone expansion sur Instagram aujourd’hui.

L’un est Star Student Selina, un serviteur légendaire qui coûte quatre manas avec des statistiques 4/3. Il a une capacité Outcast qui vous permet de regarder trois cartes dans la main de votre adversaire et de mélanger l’une d’entre elles dans son deck.

L’autre carte est Magehunter, un serviteur rare qui coûte trois manas avec 2/3 de statistiques. Il a Rush et une puissante capacité réactive qui fait taire un serviteur chaque fois qu’elle l’attaque.

Ces deux cartes permettent une poussée récente vers Demon Hunter forger une stratégie de perturbation et anti-méta, comme le sort Glide récemment révélé. Star Student Selina fournit une version plus ciblée de la perturbation de la main de Glide, les deux devant être bannis pour atteindre leurs effets de perturbation. Magehunter offre aux chasseurs de démons un autre moyen de repousser les provocations en dehors de Consume Magic et Kayn Sunfury.

En plus d’être une réponse forte contre des mots-clés et des capacités puissants, Magehunter sert également de solution parfaite à Edwin Vancleef de Rogue. En raison du libellé de son texte qui implique que sa capacité de silence se déclenche au milieu de l’attaque plutôt qu’après, ses statistiques lui permettront d’abattre Edwin et de survivre.

Académie Scholomance sortira le 6 août. Les joueurs peuvent pré-acheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

