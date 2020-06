Lettre d’appel! Ultras Gelsenkirchen compte pour les boss S04

Les Ultras Gelsenkirchen ont pris la parole dans une lettre publique et n’ont pas donné de bons cheveux aux officiels du FC Schalke 04. À bien des égards, le club avait « dévoilé le ridicule » au cours de cette saison. Avec plus de 1000 membres, les Ultras Gelsenkirchen sont le groupe Schalke ultra le plus important et le plus important.

« Aussi incroyable que cela puisse paraître à l’heure actuelle, les problèmes fondamentaux de notre association ne sont pas sur le terrain », dit-il: « Toute la saison est une déclaration morale de faillite. Une liquidation des valeurs Schalke, qui sont souvent utilisées à des fins de marketing, mais sinon Soyez frappé. » Il a également été dit que l’association perdait de plus en plus « sa crédibilité et son identité ». Schalke 04 a rarement « donné une image plus catastrophique ».

Plus précisément, les Ultras Gelsenkirchen se concentrent sur le conseil d’honneur, les relations publiques avec la situation financière, la conduite du conseil de surveillance et les relations avec les «valeurs Schalke». Il stipule spécifiquement que ceux qui ne vivent pas doivent « quitter l’association ». Les comités et les responsables de l’association sont « qui révèlent notre association au ridicule chaque semaine et semblent avoir perdu tout contact avec la réalité de Gelsenkirchen ».

Schalke, qui n’a pas remporté de victoire depuis 15 matches de Bundesliga (record du club), a fait les gros titres ces dernières semaines en raison d’une demande difficile de remboursement de billets et du licenciement de 24 pilotes. En outre, le patron du club, Clemens Tönnies, avait provoqué un tollé et une indignation en août avec des déclarations racistes sur les gens en Afrique.

Plusieurs organisations de fans de Schalke ont également annoncé une manifestation pour samedi. À 15 h 30, lorsque l’équipe de Bundesliga débute au SC Freiburg pour le dernier match de la saison, les fans de S04 veulent former une chaîne humaine autour du terrain du club à Berger Feld. Les règles d’hygiène doivent être respectées. La devise de l’événement est: « Schalke n’est pas un abattoir! Contre le démontage de notre club ».

Schalke 04: La lettre des Ultras Gelsenkirchen dans le libellé

« Nous avons longtemps retenu les critiques du public afin d’éviter de nouveaux titres et des troubles dans le club. Le week-end se terminera finalement ce week-end à venir et le dernier jour de match ne sera rien pour nous en termes de sport nous aimerions commenter divers sujets et événements des dernières semaines et des derniers mois, et nous ne pouvons plus et ne laisserons pas la situation désastreuse autour de notre FC Schalke 04 eV sans commentaires.

Notre club a rarement donné une image plus catastrophique que cette saison. En plus d’une seconde moitié sportive et désolée de la saison, avec seulement huit buts à ce jour et une série historique sans victoire, ce sont surtout les comités et les responsables du club qui rendent notre club ridicule chaque semaine et semblent avoir perdu tout contact avec la réalité de Gelsenkirchen. Aussi incroyable que cela puisse paraître pour le moment, les problèmes fondamentaux de notre club ne sont pas sur le terrain. Le conseil d’administration et les conseils de surveillance et d’honneur ont commis plus que récemment une erreur.

Le Conseil d’honneur: Au cours des dernières années, cet organe a laissé un arrière-goût insipide avec ses décisions dans l’une ou l’autre situation. Cette saison, cependant, il s’est surpassé. Les déclarations racistes de Clemens Tönnies ont déjà été suffisamment discutées. La position ultérieure sur la procédure du conseil honoraire, qui a abouti à la démission de Kornelia Toporzysek, soulève toujours de nombreuses questions.

De plus, neuf mois plus tard, il n’y a ni déclaration officielle ni information de l’association concernant cette démission. Aussi peu qu’un remplacement de la cinquième place au Conseil d’honneur, qui est toujours vacante. Transparence? Rien! Toutes les propositions de refonte du conseil d’honneur n’ont pas été approuvées par l’association pour l’assemblée générale.

Au sujet des finances: chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, on nous disait à quel point Schalke allait bien et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. La plupart des fans de Schalke étaient probablement toujours conscients que nous ne sommes pas nécessairement financièrement du côté ensoleillé. Néanmoins, il était et est assez effrayant que le grand et solide FC Schalke 04 avec 275 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ait fait part de ses craintes d’exister après seulement quelques jours de pause en Bundesliga. Vouloir se distraire encore et encore de ses propres échecs par des discussions d’externalisation n’est pas seulement effronté, mais une impudence avec les moyens financiers dont nous disposons.

On sait maintenant que notre directeur financier de longue date, Peter Peters, mettra fin à son travail chez Schalke à la fin du mois. Même si le premier décideur à long terme ouvre la voie à un nouveau départ, il n’est pas le seul responsable de la misère financière de Schalke. La situation financière doit être traitée sans relâche et les membres de l’association doivent être informés.

Le conseil de surveillance: Le conseil de surveillance fonctionne comme un organe de surveillance pour surveiller la situation dans son ensemble. Tous les investissements et dépenses importants doivent être approuvés par lui. Si notre club est au bord du gouffre financier si rapidement malgré un revenu significativement plus élevé que de nombreux concurrents de la ligue, le conseil de surveillance n’a pas rempli son obligation ou l’a fait de manière inadéquate.

Il en est au moins partiellement responsable. Sinon, au moins notre président du conseil de surveillance sera heureux de parler aux médias, depuis le début de la crise, seulement après le derby perdu, il y a eu une déclaration pour développer des concepts d’externalisation en interne. Si Clemens Tönnies était clairement et clairement attaché au e.V.dans son avant-dernière élection, ses paroles semblent à nouveau avoir peu de valeur.

Les valeurs de Schalke: contrairement à de nombreux autres clubs, Schalke n’avait aucune idée créative après le déclenchement de la pandémie de corona pour compenser la perte de revenus. Une nouvelle campagne s’est déroulée sans heurt, cette fois sous la devise #nurimwir. Le fait que le club ait écrit aux propriétaires de box juste quelques jours après l’interruption de la Bundesliga et leur ait demandé de s’abstenir de remboursement donne une idée de la gravité de l’urgence à Schalke. Alors que tous les autres clubs ont offert le remboursement à leurs fans – y compris ceux qui ont la forme juridique de « club enregistré » – Schalke n’a donné aux fans qu’un choix limité: bon, dons ou malchance.

Le conseil d’administration s’est référé à une loi qui n’était pas encore entrée en vigueur. Le tout a été couronné par un document qui révélait à nouveau l’association au ridicule en Allemagne. Une soi-disant demande de difficultés, dans laquelle le club dégrade les supporters à qui il doit de l’argent au demandeur. Un processus sans précédent qui ne peut être battu en audace. Comment serait-il si, pour changer, le club donnait le bon exemple en Bundesliga et montrait et expliquait de manière transparente pour quoi il avait besoin d’autant d’argent pour aussi rapidement?

Malheureusement, les excuses ont déjà soulevé des doutes quant à savoir si les responsables comprenaient vraiment l’indignation, car seul le choix des mots, mais pas la pratique de remboursement elle-même, était regretté. Le fait que rien n’a vraiment été compris et que les responsables vivent apparemment dans une réalité différente est malheureusement devenu clair à plusieurs reprises au cours des derniers jours et semaines. Des volontaires, qui reçoivent 60 euros d’allocation par mois, ont été mis à l’extérieur. Des chauffeurs de bus qui prennent en charge le service de conduite des jeunes joueurs pour 450 euros par mois ont également été licenciés – y compris des retraités et des personnes gravement handicapées.

C’est un amateurisme absolu que ni le comité d’entreprise ni le bureau d’intégration n’aient été informés à l’avance. Il est déjà assez grave que l’un des derniers points de socialisation et liens avec le monde normal se détache pour les footballeurs adolescents. Cependant, nous sommes stupéfaits lorsque cette étape est par la suite justifiée comme économiquement correcte. Les joueurs renoncent à une partie de leur salaire et les fans remboursent les billets afin d’éviter les licenciements. Et puis le club a chassé les bas salaires en premier? C’est l’opposé de la «responsabilité sociale» propagée et inacceptable.

La liste des fautes commises au cours de la saison en cours pourrait être précisée: Matthias Warnig, une personne ayant un passé à la Stasi, a été nommé au conseil de surveillance. Marc Siekmann est le successeur de notre directeur des médias de longue date Thomas Spiegel, un journaliste qui a précédemment travaillé pour « Bild ». Les discussions entre le club et nous sur les jeux de fantômes prévus ont été signalées sans besoin, ce qui n’a jamais existé.

Il y a quelques semaines, diverses bannières Hopp étaient sur toutes les lèvres de l’Allemagne, des menaces ont été proférées en direction des fans et une fois de plus, tout le monde a été pris en otage sans que la scène des fans de Schalke n’ait proposé une approche. Le dernier versement en suspens de fonds de télévision a été mis en gage sur Schalke avant le verrouillage. Nous sommes le seul club de Bundesliga à ne pas offrir de remboursement direct du prix des billets. Surtout dans le contexte que Schalke a reçu l’argent pour les cartes de derby, mais ne le transmet pas à ses fans.

Toute la saison est une déclaration de faillite morale. Une liquidation des valeurs Schalke, qui sont souvent utilisées à des fins de marketing, mais qui sont autrement piétinées. L’association perd de plus en plus de crédibilité et d’identification. Le sentiment familial qui rend ce club si spécial ne semble exister que parmi les fans. Nous sommes choqués de voir que les décideurs se sont depuis longtemps détournés de nos valeurs et de nos idéaux. En attendant, la majorité des membres sont stupéfaits de ce qu’est devenu notre club.

Une chose est sûre: nous ne prendrons pas le club, et encore moins le détruirons. L’association doit revenir à son énoncé de mission et être à la hauteur de la responsabilité sociale qu’elle contient. Pour cette nouvelle saison, nous appelons donc à une fin claire et, à cet égard, à un nouveau départ et à un retour aux anciennes vertus et valeurs fondamentales ainsi qu’à notre énoncé de mission. Une réévaluation de notre situation financière semble également indispensable. Nous ne nous sentons plus comme des excuses ou des excuses. Si vous ne respectez pas les valeurs de Schalke, vous devez quitter le club. «