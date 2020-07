L’étiquette britannique du «  gros homme d’Europe  » ne disparaîtra pas du jour au lendemain

Le Royaume-Uni est connu comme «le gros homme de l’Europe» depuis une décennie, depuis que nous sommes en tête du classement des 20 pays de l’Union européenne sur les taux de croissance de l’obésité les plus rapides au monde. Bien que les chiffres officiels publiés en octobre 2016 montrent que le Royaume-Uni a déménagé. En bas de la ligue à la 5ème position, le tag est resté car rapport après rapport fait état de la flambée des taux d’obésité et du nombre croissant de diabétiques de type 2, qui est lié au régime alimentaire et au mode de vie. selon les estimations, il affecterait environ 1 adulte sur 4 et environ 1 enfant sur 5 âgés de 10 à 11 ans. Un rapport de l’Association du gouvernement local en 2018 a révélé que 22 000 enfants sont «gravement obèses» – l’échelle la plus Au cours des 10 dernières années, plusieurs mesures interventionnistes ont tenté de résoudre le problème, des campagnes d’alimentation saine à la labellisation des feux de signalisation. g sur les aliments et la récente taxe sur le sucre sur les boissons gazeuses. Les experts en santé publique estiment que ces efforts sont nécessaires et aideront, mais ne fonctionneront pas seuls. Lire la suite L’obésité tue – il est important que nous nous en rendions compte et que nous arrêtions de trouver des excuses. Il s’est avéré si difficile à combattre car ce n’est pas un problème aussi simple que beaucoup de gens le supposent – la suralimentation et l’inactivité physique ne sont pas les seules causes de l’obésité. La génétique, la culture, le comportement et l’environnement peuvent tous jouer un rôle. Les facteurs socio-économiques et géographiques ont également un lien direct avec les niveaux d’obésité, créant des inégalités importantes. Par exemple, les enfants issus de familles à faible revenu sont plus susceptibles d’avoir une prédilection pour l’obésité, tout comme les personnes du nord de l’Angleterre.Appel au réveil On estime que l’obésité est responsable de plus de 30000 décès au Royaume-Uni chaque année. En moyenne, l’obésité prive une personne de neuf années supplémentaires de vie, empêchant de nombreuses personnes d’atteindre l’âge de la retraite.L’obésité pourrait bientôt dépasser le tabagisme en tant que principale cause de décès évitable, c’est pourquoi de nombreux médecins souhaitent voir le gouvernement traiter l’obésité en La pandémie de coronavirus a également mis en lumière à quel point une personne est plus à risque de mourir de Covid-19 si elle est obèse par rapport à une personne de poids santé.Boris Johnson n’en est que trop conscient. , c’est pourquoi il souhaite que la nation aille en guerre contre l’obésité pour le bénéfice de tous. C’est un signal d’alarme dont le Royaume-Uni a désespérément besoin.

Olympique Lyonnais T-shirt Homme Finale coupe d'europe - L OL - Foot Lyon T-shirt Homme Finale coupe d'europe féminine

Oh Pacha T-shirt pour chien Je ne suis pas gros Parce que votre chien en a marre d'entendre Il est gros ton chien, il opte pour un t-shirt affirmant qu'il n'est pas gros mais potelé et ça change tout. Création française en exclusivité pour Oh ! Pacha. 100% coton. Ce t-shirt pour chien est lavable en machine à 30°C. Col V pour les tailles XS, S, M, L, XL et

Etiquettes d'expédition fluorescentes - Ne pas gerber - Do not stack Seton vous propose une gamme complète d'étiquettes d'emballage et d'expédition ainsi que des étiqueteuses, des marqueurs et des graveurs professionnels afin d'assurer notamment une parfaite sécurité de vos colis.. Etiquettes d'expédition avec instructions pour l'expédition de vos colis : ne pas gerber. Une