Lethal Weapon 5 toujours en cours, selon Mel Gibson – / Film

Mel Gibson, un grand acteur et un être humain pas si grand, a décidé de nous rappeler que Arme mortelle 5 est encore une possibilité très réelle. La suite potentielle de la franchise d’action court depuis quelques années maintenant, avec le mot qui fait surface en 2017, ce réalisateur original Richard Donner travaillait avec Gibson et co-star Danny Glover pour faire décoller le film. En 2018, cependant, Donner a changé d’avis et a déclaré que le projet était probablement mort. Mais en janvier de cette année, le producteur Dan Lin a dit que la suite était va arriver. Et maintenant, Gibson semble l’affirmer.

Chaque fois que j’écris une histoire sur Mel Gibson, je dois faire une petite chanson et danser au début parce que c’est important. En tant qu’artiste, j’apprécie Gibson. Je pense qu’il peut offrir des performances vraiment formidables, et je pense que c’est un sacré bon cinéaste – malgré le retour de bâton au fil des ans, j’aime toujours Un cœur brave, et je pense Apocalypto est fantastique. Mais Gibson est aussi, de l’avis de tous, un individu pourri. J’essaye très fort de séparer l’art de l’artiste dans ce métier, mais avec Gibson, c’est difficile. Il a une longue histoire de déclarations abusives, mais, pour être honnête, il a également dit dans le passé qu’il souffrait d’alcoolisme et de maniaco-dépression. Est-ce que cela excuse ses actions? Non, pas vraiment – mais cela offre une petite explication. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que la carrière de Gibson devrait probablement être terminée maintenant, mais ce n’est clairement pas le cas – il a un nouveau film qui arrive ce mois-ci appelé Homme gros, où il joue un père Noël armé.

Ok, maintenant que j’ai mis ça de côté, parlons de Arme mortelle 5. En 2017, on a appris que Gibson, Danny Glover et le réalisateur Richard Donner discutaient tous de la création Arme mortelle 5 avec Warner Bros.Les discussions sur la suite potentielle se sont poursuivies tout au long de l’année, mais en 2018, Donner avait changé d’avis, en disant: «Je voulais terminer sur une note émotionnelle, et je ne pense pas que cela va arriver.» Il a également dit que le script était « très sombre » et a appelé Finale mortelle.

Avec cela, il semblait que la suite était morte, et tout semblait calme sur le Arme mortelle 5 de face. Mais ensuite, au début de cette année, le producteur Dan Lin a déclaré que la suite était toujours en cours. «Nous essayons de faire le dernier Arme mortelle film », a déclaré Lin. «Et Dick Donner revient. Le casting original revient. Et c’est juste incroyable. L’histoire elle-même lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, il s’agit donc du scénario. »

Et maintenant, voici une mise à jour: ça se passe toujours, je suppose? Mel Gibson est récemment apparu sur Bonjour Amérique (via CBR) et lorsqu’on lui a demandé si Arme mortelle 5 allait arriver, il a répondu par l’affirmative et a déclaré: «L’homme qui était derrière tout ça, l’homme qui l’a amené à l’écran et lui a donné les goodies, y travaille en ce moment: Richard Donner. C’est une légende.

Donc là vous l’avez: quelque part là-bas, Richard Donner martèle toujours pour obtenir Arme mortelle 5 fait. La suite ramènerait Gibson et Glover en tant que flics incompatibles Martin Riggs et Roger Murtaugh, et impliquerait presque certainement une scène où ces gars-là, ou les deux, observent qu’ils sont trop vieux pour cette merde.

