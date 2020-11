Lethal Weapon 5 en «développement actif»; Warner chaud pour la suite – betanewsfr

En faisant la promotion de son nouveau film « Fatman » (un véritable retour en forme pour le vétérinaire d’action grisonnant), Mel Gibson a confirmé il y a quelques semaines que le cinquième film « Lethal Weapon » était « absolument » toujours sur les cartes.

Selon l’acteur et cinéaste, le réalisateur de la série Richard Donner – maintenant un sprightly, euh, – travaille sur le projet. Que cela signifie que Dick dirige à nouveau (semble improbable…), ou simplement produire et superviser le concept, est à voir – cela pourrait revenir au service des assurances de Warner.

« Et l’homme derrière tout cela, l’homme qui l’a amené à l’écran et lui a donné les goodies travaille dessus en ce moment », a déclaré le New York Born-thesp à GMA, « C’est une légende. »

À quel point la mise à jour du statut de Gibson est-elle en jeu? Selon un pronostiqueur fiable – un producteur travaillant sur un projet séparé au complexe Warner – à qui j’ai parlé par messager ce week-end, le film est «actuellement classé comme étant en« développement actif »» à WB. Qu’est-ce que cela signifie pour le parieur non inversé? à moins que quelque chose ne tourne vraiment mal, c’est parti.

Il y a eu quatre films «Lethal» à ce jour, le dernier ne correspondant pas au modèle des originaux avec une comédie familiale de style Ivan Reitman. Ouais, nous avons besoin de quelque chose de mieux cette fois-ci.