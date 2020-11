« L’été n’a pas été facile pour moi »

Pour les buts de l’équipe nationale autrichienne contre l’Irlande du Nord dimanche à Vienne, deux joueurs qui ne sont pas considérés comme des habitués classiques de l’ÖFB. Les remplaçants Louis Schaub et Adrian Grbic ont prouvé leur valeur pour la sélection de l’ÖFB avec leurs buts et ont ainsi également soutenu le droit à une place dans l’équipe pour l’EM 2021.

Le quota de buts en équipe nationale en parle à lui seul. Schaub détient six buts en 17 apparitions – dont cinq en tant que « Jokers » – Grbic a marqué trois fois en six matchs. Néanmoins, le légionnaire français sait qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de participer à l’EURO. « Nous sommes bien placés pour attaquer. C’est pourquoi il est important d’être toujours là, de donner le plein régime à l’entraînement et de se recommander pour d’autres tâches », a déclaré Grbic.

La passe décisive exemplaire pour son but est venue de Marko Arnautovic. « Il a une présence et un charisme incroyables. C’est un honneur d’être sur le terrain avec lui », a déclaré Grbic. Arnautovic a eu une « enfance similaire en ce qui concerne le football », a déclaré le natif de Vienne. « Nous avons beaucoup joué dans le parc. Vous y apprenez des choses que vous ne pouvez pas apprendre dans une académie. »

Grbic a des racines croates, mais le passage à l’association croate n’a jamais été une option. « J’ai joué pour toutes les équipes nationales juniors autrichiennes à partir des U15, il était donc clair que je jouerais aussi pour l’équipe A autrichienne », a déclaré le joueur de 24 ans.

Adolescent, Grbic a déménagé du Rapid à Stuttgart. Après des arrêts intermédiaires à la FAC et à Altach, la percée est intervenue en 2019 au club français de deuxième division de Clermont Foot. « C’est là que j’ai trouvé mon instinct pour les attaquants et marqué des buts. » La récompense a été un transfert de dix millions d’euros en Ligue 1 à Lorient.

Actuellement, le club est 17e seulement une place devant la première place de relégation. « Nous avons eu un début difficile, mais nous avons une bonne équipe et je pense que nous retrouverons notre chemin », a déclaré Grbic, rapportant que son club avait un « style de jeu inconnu ». « Nous jouons beaucoup à l’avant. »

Louis Schaub: « Pour le moment, tout est ouvert »

Schaub est considéré comme un ami du jeu de passes court et soigné. Les Viennois peuvent à nouveau poursuivre cette passion en tant qu’habitué au FC Luzern après avoir connu des moments difficiles au Hamburger SV et au 1. FC Köln. « L’été n’a pas été facile pour moi. Je savais que le HSV ne pouvait pas continuer et qu’ils ne voulaient pas non plus de moi à Cologne », a déclaré le milieu de terrain.

Il est ensuite resté en forme pendant une courte période en Autriche avant la conclusion du contrat de prêt avec Lucerne. « On dirait que j’ai tout bien fait. Je ne vois pas non plus cela comme un recul. C’est amusant de pouvoir rejouer. » Schaub n’a pas osé prédire à quoi ressemblera sa situation après la fin de la saison. « Il est difficile de planifier quoi que ce soit dans le football. Tout est ouvert pour le moment. »

Pour Schaub, l’accent n’est actuellement pas mis sur le club, mais sur l’équipe nationale. Dans le duel de la Ligue des Nations contre la Norvège, cependant, le rôle de joker sera probablement réservé au joueur de 25 ans. « Je préfère jouer dès le début, mais quand tu entres et marque des buts, c’est une qualité avec laquelle je peux très bien vivre. »

Après le changement d’équipe chez les Norvégiens, un adversaire pratiquement inconnu attend mercredi. « C’est une situation complètement nouvelle pour nous. Il sera difficile de s’adapter à l’adversaire, mais notre analyste vidéo se préparera beaucoup », a supposé Schaub.

Au moins un joueur norvégien connaît le légionnaire suisse – il a joué avec Veton Berisha au Rapid. Il n’y a eu aucun contact récemment. « Mais bien sûr, je suis heureux quand je peux rencontrer un ancien coéquipier », a déclaré Schaub. Si Berisha prend réellement d’assaut contre l’équipe de l’ÖFB, il sera épargné un duel avec Aleksandar Dragovic – le légionnaire de Leverkusen est porté disparu en raison d’une suspension de carton jaune. Le chef d’équipe Franco Foda a renoncé à une nomination ultérieure.