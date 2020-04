L’été GDC d’août devient un événement entièrement numérique

Le GDC précédemment reporté – maintenant appelé GDC Summer – n’est plus un événement physique. L’événement d’été du GDC en août sera désormais entièrement numérique, renonçant au rassemblement physique alors que la pandémie de COVID-19 continue de menacer la santé et la sécurité des grands rassemblements.

Les organisateurs de GDC ont annoncé le changement aujourd’hui dans un article de blog, disant qu’un événement entièrement numérique serait la meilleure façon de «servir notre communauté».

Bien que nous attendons avec impatience de nous revoir en personne dès que possible, nous allons de l’avant avec un plan pour transformer GDC Summer en un événement entièrement numérique afin de mieux servir notre communauté.

GDC Summer «adaptera et fournira GDC dans un format numérique qui sera accessible à tous avec une connexion Internet», ce qui pourrait ouvrir la conférence à plus de personnes que jamais auparavant. On s’attend à ce que GDC Summer ait beaucoup de conversations autour des technologies et des développements de nouvelle génération (la conférence technique de Mark Cerny sur PS5 allait à l’origine être une conférence de GDC), donc ce sera l’endroit à regarder si vous êtes intéressé par la technicité. granuleux derrière les consoles à venir et leurs jeux.

Bien qu’il n’y ait pas encore de détails supplémentaires, les organisateurs promettent de partager plus d’informations bientôt. L’événement entièrement numérique aura toujours lieu du 4 au 6 août, la même fenêtre que l’événement physique précédent. GDC Summer est le dernier événement à tomber face à la pandémie de COVID-19 alors que les organisateurs de conférences et d’expositions tentent de prévoir à quoi pourrait ressembler le reste de l’année. L’exposition PAX West de septembre devrait encore se dérouler comme un événement physique pour le moment, bien que les organisateurs surveillent attentivement la situation mondiale et beaucoup pensent qu’elle ne va pas – ou du moins ne devrait pas – aller de l’avant.

L’été GDC se déroule dans un format entièrement numérique du 4 au 6 août 2020. Plus de détails sur l’événement seront bientôt disponibles.

