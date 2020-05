L’essence Maruti Suzuki S-Cross est presque là; Nouvelle surface de détails clés!

Maruti Suzuki devrait lancer la BS6 S-Cross Essence dans la première moitié de juin et voici quelques détails clés sur la voiture avant son lancement. Des réservations non officielles ont également ouvert pour Rs 11 000.

Nous vous avions déjà signalé que Maruti Suzuki allait bientôt lancer une version essence de la S-Cross en Inde. Cependant, la pandémie de coronavirus et le verrouillage ont retardé le lancement du 2020 S-Cross comme de nombreux autres modèles. Maintenant que les règles de verrouillage se relâchent progressivement, Maruti Suzuki est de retour avec l’essence S-Cross et la voiture devrait voir son lancement très, peut-être dans la première moitié de juin. Avant son lancement, nous avons obtenu quelques détails clés sur le crossover Maruti Suzuki S-Cross 2020

Maruti Suzuki lancera bientôt l’essence S-Cross et voici quelques détails clés

Il est déjà de notoriété publique que le moteur diesel 1,3 L de la S-Cross a été abandonné alors que Maruti Suzuki entrait dans l’ère BS6. Au lieu d’un moteur diesel, il y aura un nouveau moteur à essence de 1,5 L alimentant le S-Cross et à l’avenir, le S-Cross sera un modèle uniquement à essence. Le même traitement a également été appliqué à la Vitara Brezza avec le remplacement du même moteur diesel par ce nouveau moteur à essence de 1,5 L.

La plus grande nouvelle est que certains concessionnaires ont déjà ouvert officieusement des réservations pour la S-Cross 2020 pour un montant symbolique de 11 000 roupies. L’essence Maruti Suzuki S-Cross sera proposée en trois variantes – Delta, Zeta et Alpha. La précédente variante Sigma de base a été abandonnée. La variante Delta sera le nouveau modèle de base et le prix de départ devrait être de Rs 9,90 lakh pour la variante manuelle. L’essence S-Cross aura l’option de boîtes de vitesses manuelles et automatiques pour les trois variantes.

Lisez aussi: Top 10 des voitures en Inde qui sont désormais disponibles uniquement avec un moteur à essence

La nouvelle essence BS6 Maruti Suzuki S-Cross sera propulsée par un moteur essence quatre cylindres de 1,5 litre conforme à la norme BS6 qui produit 105 ch et 138 Nm de couple maximal. ayant abandonné le moteur diesel, la S-Cross perdra certainement son efficacité et sa nature coupleuse. Cependant, pour compenser cela, Maruti Suzuki offrira son système Smart-Hybrid sur la S-Cross comme ils le font pour la brezza. Le système est livré avec la fonctionnalité d’amplification de couple et de démarrage / arrêt au ralenti qui devrait aider la S-Cross à conserver une partie de son attrait.

Lisez aussi: Top 5 des VUS automatiques diesel économes en carburant dans le budget de Rs 10-20 lakh

Avec le nouveau moteur à essence, la S-Cross sera également proposée avec une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 4 vitesses pour la première fois en dehors de la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses standard. Sinon, la S-Cross 2020 reste complète sans changement en termes de look et de caractéristiques intérieures. Pour son prix, la S-Cross rivalisera avec les versions essence des Hyundai Creta, Kia Seltos et Renault Duster. Le S-Cross diesel pourrait faire un retour dans le futur, car Maruti Suzuki devrait mettre à jour son moteur diesel de 1,5 L aux normes BS6 à l’avenir s’il voit une demande suffisante de voitures diesel.

La source