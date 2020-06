L’essai gratuit Disney +: les nouveaux abonnés ont une semaine gratuite pour essayer, c’est terminé

– – –

La fonctionnalité d’essai gratuit de Disney + a été parmi les avantages qui ont aidé le service de streaming, qui a été lancé en novembre, développant rapidement une base d’abonnés impressionnante – et des tonnes de contenu fantastique, bien sûr, de marques comme Marvel et Star Wars.

Cependant, Disney + a discrètement mis fin à son offre aux nouveaux abonnés une semaine gratuite pour essayer le service avant que leur abonnement payant ne tombe.

Disney + coûte 7 $ / mois – et il convient de noter que cette décision précède ce qui est garanti d’être un mois record pour son service en juillet, car elle ajoutera une programmation telle qu’un séjour à Broadway sur ce Hamilton frappé.

Disney + continue de se maintenir comme peut-être la concurrence la plus difficile que Netflix ait connue à ce jour dans les guerres de streaming en cours, une concurrence que Disney fait monter d’un cran en juillet en utilisant une énorme liste de nouvelles versions qui comprend un enregistrement en direct de Broadway de Hamilton.

Quant à moi, j’ai déjà octobre encerclé sur mon calendrier car c’est à ce moment-là que la saison deux de mon offre Disney + préférée est prête à être diffusée (The Mandalorian, célèbre pour être la toute première série Star Wars en direct et à mon avis, vaut la prix d’un abonnement Disney + seul).

Disney vient de confirmer un virage significatif sur ce front. Les nouveaux lecteurs ont eu la chance gratuitement pendant une semaine jusqu’à ce que leur abonnement soit lancé, mais c’est une pratique qui, malheureusement, Disney est maintenant terminée.

Le géant du divertissement a confirmé la nouvelle dans une déclaration à The Verge, avec un porte-parole de Disney + expliquant que: «Nous continuons d’examiner et d’évaluer différentes publicités, offres et promotions pour développer Disney +. La cérémonie s’est déroulée selon une proposition de rapport qualité-prix attrayante qui, selon nous, offre une offre de divertissement convaincante en soi. »

Disney a accumulé une énorme vague d’attention avant son lancement en novembre, en partie grâce à une multitude d’essais gratuits proposés aux consommateurs incités à s’inscrire. De telles offres sont une caractéristique standard des produits numériques – avec Netflix, par exemple, étendant son service gratuitement pour obtenir un essai avant que votre adhésion ne commence.

Ces nouvelles ne doivent pas être lues car Disney se réorganise nécessairement dans une certaine mesure face à de mauvaises performances. Sur le territoire national, le lancement du streamer le 12 novembre pour seulement 7 $ (ou 12,99 $ / mois pour un package comprenant Disney +, Hulu et ESPN +) était une réalisation prévisible, d’autant plus que tous les articles de marques emblématiques telles que Marvel, Star Wars et Pixar accessibles via la cérémonie.

En mai, « Disney + » avait amassé une base de 54,5 millions d’abonnés, ce qui a amené Michael Nathanson, analyste de MoffettNathanson, à déclarer, à propos de Disney, que « l’entreprise et son groupe de gestion doivent être récompensés pour avoir réussi l’un des plus grands lancements de produits de tout le temps. »

– – –