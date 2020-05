L’ESPL étend ses tournois à l’Amérique latine

L’Esports Pro League (ESPL) a décidé d’étendre sa plateforme de tournois à de nouvelles régions en se dirigeant vers l’Amérique latine. L’organisation a annoncé des partenariats franchisés avec plusieurs organisations d’esports en Amérique centrale et du Sud, y compris au Mexique. Arena Esports, Equateur BroooTV, et Versus Esports qui opère à partir de Panama et Colombie. Selon le communiqué de presse, chaque partenaire stratégique « présentera les tournois uniques, mobiles et en ligne d’ESPL et le contenu associé aux amateurs de jeux dans leurs pays respectifs ».

C’est un grand avantage pour l’organisation, car de nombreuses grandes marques de sport électronique qui couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie n’ont pas encore vraiment plongé dans cette région. Pour certains, ce sont les ressources les plus probables, et pour d’autres, il se pourrait qu’ils ne sachent pas par où commencer pour créer les leurs. Ce qui est dommage car le marché a beaucoup de potentiel à ajouter à la scène mondiale de dizaines de jeux. Espérons que cette décision pousse à la fois l’ESPL en tant que marque dans la région et encourage d’autres à étendre leur portée mondiale. Nous avons quelques citations de l’annonce d’aujourd’hui pour vous ci-dessous.

« L’explosion du marché du jeu en Amérique latine, en particulier en termes de jeux mobiles, fait de la région un endroit naturel pour le réseau en pleine expansion d’ESPL de tournois amateurs de sport électronique », a déclaré Michael Broda, PDG d’ESPL. « Arena Esports Pro Gaming, BroooTV et Versus Esports sont à l’avant-garde de la concurrence locale et professionnelle au Mexique, en Équateur, au Panama et en Colombie, respectivement, et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec eux alors que nous nous développons dans le très convoité Amérique latine. marché des jeux compétitif. « « Arena Esports se consacre à la croissance et à l’enrichissement du marché florissant de l’e-sport au Mexique », a déclaré le PDG d’Arena Esports, Maca Ratter. « ESPL est un partenaire idéal dans ce voyage, car leur concentration sur les jeux principalement mobiles et sa structure de tournoi accessible nous permet d’attirer des espoirs de l’e-sport et de nourrir des joueurs compétitifs chevronnés. »

