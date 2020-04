L’Espagne prête à jouer sans supporters dans les stades à la reprise de la saison

MADRID – Les matchs de football et autres événements sportifs en Espagne auront lieu dans des salles vides au moins jusqu’à la fin de l’été, a déclaré samedi le maire de Madrid.

Jose Luis Martinez-Almeida a déclaré à la station de radio Onda Cero que la pandémie de coronavirus ne serait probablement « plus sous contrôle » d’ici là pour que les événements avec de grandes foules reprennent normalement.

« Au printemps et en été, il n’y aura pas d’événements avec des foules en Espagne, et peut-être pas à l’automne non plus », a déclaré Martinez-Almeida. «Parce qu’évidemment, la situation ne sera pas entièrement sous contrôle. Nous devrons changer nos habitudes et nos comportements même après avoir été autorisés à retourner dans la rue. »

L’Espagne a été l’un des pays les plus touchés avec plus de 190 000 cas confirmés de COVID-19, seulement derrière les États-Unis. Plus de 20 000 sont morts dans la nation européenne.

La ligue espagnole ne devrait pas reprendre au moins avant la fin du mois de mai. Il travaille sur plusieurs scénarios, y compris jouer sans fans pendant l’automne.

« Les matchs de football sans supporters en été sont une possibilité, tant que les conditions de santé et de sécurité sont respectées », a déclaré Martinez-Almeida.

La fédération de football a déclaré cette semaine que si la ligue ne pouvait pas reprendre, elle utiliserait le classement actuel pour décider des quatre clubs à jouer en Ligue des champions, ce qui signifierait donner les places à Barcelone, au Real Madrid, à Séville et à la Real Sociedad.

La ligue a déclaré que les pertes totales pour ne pas terminer la saison en raison de la pandémie pourraient atteindre près d’un milliard d’euros. (1,1 milliard de dollars). Les pertes si la ligue reprend avec des matchs dans des stades vides s’élèveraient à environ 300 millions d’euros (325 millions de dollars), et si elle redémarre avec les supporters, ce serait près de 150 millions d’euros (163 millions de dollars).

Martinez-Almeida a également déclaré que c’était une « erreur » pour les supporters de l’Atletico Madrid de jouer leur match de Ligue des champions contre Liverpool. Près de 3000 fans de l’Atletico ont assisté au match le 11 mars, quelques jours seulement avant que le gouvernement espagnol ne déclare l’état d’urgence et établisse des mesures de verrouillage qui devraient rester en place au moins jusqu’au 26 avril.