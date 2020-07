L’Espagne pourrait-elle revenir sur la liste de quarantaine britannique? Derniers conseils de voyage et nouvelles sur les coronavirus avant l’examen du pont aérien

Lorsque le gouvernement a annoncé le projet de ponts aériens, l’Espagne, une destination de vacances populaire pour les Britanniques, figurait parmi les 73 pays de la liste, ce qui signifie que les visiteurs du Royaume-Uni n’auraient pas à s’isoler pendant 14 jours à leur retour. Cependant, l’Espagne a connu une forte augmentation des cas de coronavirus depuis que les restrictions de verrouillage ont été assouplies à la fin du mois de juin.La lettre d’information a coupé le bruit Cela signifie-t-il qu’il pourrait être retiré du système? Voici ce que vous devez savoir: les cas de coronavirus ont augmenté en Espagne? Oui, dans les régions de Catalogne et d’Aragon et sur la Costa del Sol, une destination prisée des vacanciers britanniques.Marbella a signalé son premier cas depuis 11 jours et 23 personnes ont contracté la maladie à Malaga au cours des 48 dernières heures, dont neuf sont traités à l’hôpital.Les cas dans le pays sont passés de huit cas pour 100000 à la fin du mois de juin à 27 pour 100000 au cours des trois dernières semaines, selon les données du «Là où les mesures ont été assouplies, c’est là que ces grappes apparaissent», a déclaré à Reuters le ministre de la Santé Salvador Illa. «Nous parlons de rassemblements de famille élargie et d’espaces associés à la vie nocturne.» Deux épidémies ont été enregistrées à Almeria, plus de 200 nouveaux clusters sont apparus en Catalogne et en Aragon et les habitants de Barcelone ont été invités à rester chez eux avec crainte. Pourrait rentrer dans un verrouillage total. Jacob Mendioroz, chef de l’unité de surveillance des coronavirus de Catalogne, a déclaré: « La prochaine étape est la détention à domicile. » Nous n’avons vraiment pas d’autres outils pour protéger les citoyens, mais c’est ce que nous aimerions éviter. « L’île espagnole de Lanzarote est également en état d’alerte après qu’un vacancier britannique a été testé positif. Les habitants de Barcelone ont été invités à rester à nouveau chez eux après une augmentation des cas (Photo: David Ramos / Getty Images) Cette augmentation des cas pourrait-elle voir l’Espagne prise Bien que les rapports suggèrent que cela pourrait être le cas, il n’y a pas eu de confirmation officielle du gouvernement britannique.La France envisagerait d’arrêter les voyages à destination et en provenance d’Espagne et le Royaume-Uni est réglé t o revoir sa liste de ponts aériens le lundi 27 juillet. Si l’Espagne est supprimée, qu’est-ce que cela signifierait pour les vacanciers britanniques? Les Britanniques seraient toujours autorisés à voyager dans le pays mais ils devront s’isoler pendant 14 jours Cela s’applique aux visiteurs et aux résidents qui devront remplir un formulaire de localisation des passagers qui devra être présenté au contrôle frontalier à l’arrivée, soit sur un formulaire imprimé, soit sur leur téléphone.Le gouvernement utilisera ces informations pour contacter les personnes si eux-mêmes ou quelqu’un avec qui ils ont voyagé développent des symptômes de coronavirus et pour vérifier que tout le monde s’auto-isole.

