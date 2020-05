L’espace est difficile dans la nouvelle série / film de comédie de Netflix

La nouvelle série comique de Netflix Force spatiale réunit Le bureau producteur exécutif Greg Daniels avec la star de la comédie en milieu de travail Steve Carell dans un envoi de l’effort sauvage de la présidence de Donald Trump pour créer une branche de l’armée dédiée à la colonisation de la lune et à la création d’une présence intimidante dans l’espace. La première bande-annonce laisse à désirer avec un manque décevant de blagues. Mais cette nouvelle Force spatiale la bande-annonce est une grande amélioration, même si elle a quelques grosses bouffées comiques.

Remorque Space Force

Dans l’ensemble, c’est une bien meilleure bande-annonce que le teaser. Il ne semble pas assez large dans sa comédie, même s’il existe encore des gags évidents et bon marché comme le pied de Carell frappant un panneau de commande qui déclenche accidentellement une frappe nucléaire. Mais des moments comme Carell surchauffe dans la combinaison de formation spatiale et Chris Gethard apparaître apporte certainement quelques rires. De plus, il semble que la rivalité avec Noah Emmerich sur l’Air Force et la relation avec John MalkovichLe caractère doit être lumineux.

Mais encore une fois, l’un des aspects de cette série qui ne fonctionne pas pour moi est la voix que Steve Carell met pour ajouter de l’hyper-masculinité à son personnage, le général Mark R. Naird. Peut-être que cela a juste besoin de grandir sur moi, mais pour l’instant, c’est plutôt rebutant, même si c’est bien qu’il fasse quelque chose de complètement différent de Michael Scott.

Je suis toujours un peu préoccupé par le ton humoristique de la série, mais il peut être difficile de capturer le style humoristique d’une émission dans une bande-annonce, surtout lorsque c’est la première saison de l’émission. Tous les deux Le bureau et Parcs et loisirs avait besoin de quelques saisons afin de vraiment trouver leur place avant de devenir les succès que nous aimions tous, et cela pourrait finir par être le cas avec Force spatiale. Nous le saurons bien assez tôt.

Aussi, lorsque Force spatiale arrive sur Netflix plus tard ce mois-ci, il y aura un nouveau Blague privée podcast qui l’accompagnera, hébergé par Force spatiale co-star Jimmy O. Yang. Le podcast en 10 parties réunira d’autres membres de la distribution, y compris Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers et le créateur Greg Daniels pour discuter de la fabrication de la série. Vous pouvez vous abonner et obtenir plus de détails ici.

Pilote décoré rêvant de diriger l’Air Force, le général quatre étoiles Mark R. Naird (Steve Carell) est mis au piège lorsqu’il se retrouve engagé pour diriger la sixième branche nouvellement formée des Forces armées américaines: la Force spatiale. Sceptique mais dévoué, Mark déracine sa famille et déménage dans une base éloignée du Colorado où lui et une équipe colorée de scientifiques et de «Spacemen» sont chargés par la Maison Blanche d’obtenir des bottes américaines sur la lune (encore) à la hâte et d’atteindre un total domination de l’espace.

Force spatiale lance sur Netflix sur 29 mai 2020.

Articles sympas du Web: