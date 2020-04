Leslie Checks On Ron / Film

Ce soir apporte le retour surprise de Parcs et loisirs sous la forme d’un épisode spécial qui se déroule pendant la pandémie actuelle de coroanvirus. L’épisode a été produit à distance avec Amy Poehler et le reste de la distribution revient avec des scènes tournées de chez eux, avec un peu de magie télévisée impliquée. Si vous vous demandez comment ça va se passer, vous pouvez voir un Spécial parcs et loisirs clip maintenant avant la première de l’épisode.

Un clip spécial sur les parcs et les loisirs

Dans le clip, Leslie Knope (Amy Poehler) enregistre Ron Swanson (Nick Offerman), qui s’est séquestré dans sa cabine où il peut librement chasser toute la nourriture dont il a besoin. Leslie demande également à Ron s’il pratique la distanciation sociale, ce à quoi il répond de manière prévisible qu’il pratique la distanciation sociale depuis qu’il a quatre ans. Bien qu’il soit un peu frustrant que ce clip utilise une blague que des tonnes de personnes antisociales ont déjà parcourue sur les réseaux sociaux, il correspond parfaitement à la personnalité de Ron des saisons précédentes de Parcs et loisirs.

Cette spéciale devrait être une expérience intéressante. Il s’agit de la première série de grande envergure à produire et diffuser rapidement à distance un épisode consacré à la pandémie de coronavirus (bien que Tous se lèvent a un à venir la semaine prochaine), et c’est la seule série qui a été diffusée pendant plusieurs années pour revenir avec un épisode officiel abordant la situation. Même si la plupart des publics ne semblent pas vouloir de divertissement dans le monde de la pandémie, s’il y a un spectacle qui peut le faire avec quelques rires et optimisme, c’est Parcs et loisirs.

Avec Amy Poehler et Nick Offerman, le Parcs et loisirs spécial ramène également Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir, et Retta, ainsi que certains invités spéciaux sans nom. Il sera intéressant de voir où se trouvent tous leurs personnages cinq ans après avoir suivi leur propre chemin dans la finale de la série.

Capture Spécial parcs et loisirs ce soir à 20h30 HE / PT sur NBC, et puisque l’épisode a été créé comme un moyen de sensibiliser et de générer un soutien pour le Fonds de réponse COVID-19 de Feeding America, vous pouvez faire un don ici pour aider les personnes dans le besoin pendant cette période difficile .

