Lesley Anne Murphy trouve sa relation avec Alex plus réconfortante !!

Nous arrivons tous à un certain moment où nous faisons de notre mieux pour réparer la relation rompue entre nos partenaires. Et peu importe combien de fois nous essayons de sauver cela. ça ne marche toujours pas. Nous devons les laisser partir pour qu’ils trouvent la bonne personne avec laquelle ils sont censés être. C’est le cas de Lesley Anne Murphy. Une femme passionnée de blogs, journaliste de voyage et personnalité de la télévision.

À l’origine, elle était candidate aux jeux d’hiver de célibataire. Où elle a été retirée au cours de la 7e semaine et a été finaliste dans le spectacle. Dans cette émission, elle a rencontré un autre participant «Dean Unglert». Ils se sont liés et se sont tenus debout les uns avec les autres en finale. Et en même temps, ils sortaient officiellement. Malheureusement, après le match et la rencontre pendant quelques mois, ils ont rompu et c’était dévastateur pour le bien-être mental de Lesley. Cela lui a servi de bonne expérience et de bons souvenirs. Et ce n’est que lorsqu’elle a trouvé son véritable amour et que l’homme qu’elle connaissait serait son partenaire de toujours Alex Kav. Lisez la suite pour en savoir plus sur la relation de conte de fées de Leslie.

Comment Lesley & Alex se sont rencontrés?

Après sa rupture avec Dean, il lui a fallu un certain temps pour reprendre la vie, et mentalement elle était en désordre. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Alex et sache au plus profond de son cœur qu’il est l’homme avec qui elle veut être. «Je l’ai rencontré sur la plage au coucher du soleil, c’était une soirée spéciale pour moi!. La façon dont il a proposé en utilisant des drones d’une manière unique et fabuleuse m’a charmé. Et le pilote de drone exceptionnel qu’il est ». Lesley a parlé aux gens d’Alex qui est un pilote de drone professionnel d’Australie. « J’ai hâte d’épouser cet homme et de commencer un nouveau chapitre de notre vie amoureuse ».

Leurs beaux moments.

«Je n’oublierai jamais le jour où il m’a proposé. Comment il m’a fait me sentir aimé, spécial et marcher ensemble sur chaque obstacle ». Lesley Anne Murphy a déclaré: «Nous montons à bord d’un avion pour prendre l’avion vers la Nouvelle-Zélande pour rencontrer mes parents. J’ai hâte de commencer une nouvelle vie avec Alex ». Le duo prévoit de se marier en 2021 une fois que le monde sera revenu à la normale. Elle est reconnaissante qu’en dehors de la télévision, il y ait moins de drames et qu’elle puisse se concentrer sur sa relation. Et les fans sont heureux pour Lesley que cela ait été la meilleure décision pour elle.