L’ESL et DreamHack concluent de nouvelles offres de streaming avec Twitch

Cette semaine, l’ESL et DreamHack ont ​​annoncé qu’ils avaient conclu un nouvel accord de streaming avec Twitch. Les deux sociétés ont conclu un accord de trois ans pour apporter des événements d’esports à la plate-forme de streaming social, qui verra certains des plus grands tournois d’esports organisés par les deux organisations au moins jusqu’en 2022. C’est un accord assez important en ce moment compte tenu de la façon dont Youtube a devenir plus agressif pour que davantage d’événements liés aux e-sports soient diffusés exclusivement sur leur plateforme. La seule chose qui manque dans les informations est de savoir à quel point elles deviennent exclusives à la plate-forme. Mais si l’histoire nous a appris quelque chose, nous trouverons probablement les détails dans le mois prochain. Nous avons plus de détails sur l’accord ci-dessous, ainsi qu’une citation de l’annonce de MTG, propriétaire des deux organisations.

« Cet accord à la fois stratégique et financier entre Twitch, ESL et DreamHack fait de l’esport un produit médiatique mondial hautement pertinent. Nous sommes convaincus qu’il s’agit du premier des nombreux sauts majeurs que l’esport en tant que produit médiatique est appelé à franchir. prochaines années « , déclare Jørgen Madsen Lindemann, Président et chef de la direction de MTG.

Dans le cadre de ce partenariat, Twitch deviendra un hub centralisé pour les compétitions de streaming ESL et DreamHack. La société travaillera directement avec ESL et DreamHack pour coordonner les intégrations de diffusion et maximiser les parrainages de certains des plus grands tournois esports à l’avenir.

L’annonce de l’accord confirme Twitch en tant que partenaire mondial des médias numériques des principaux concours ESL et DreamHack sur une base non exclusive en 2020, avant d’acquérir l’exclusivité de la diffusion numérique en direct en anglais des événements majeurs en 2021 et 2022. Dans le cadre de l’accord, tous les tournois diffusés en anglais dans ESL Pro Tour pour CS: GO et StarCraft II & Warcraft III, y compris l’ESL Pro League, ESL One, Intel Extreme Masters, DreamHack Masters, DreamHack Open, ESL National Championships, seront exclusivement sur Twitch en 2021 et 2022.