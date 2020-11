Les zombies de l’armée des morts seront à 90% pratiques – / Film

Zack Snyder a fait ses débuts avec le très bon Aube des morts refaire, et maintenant il revient dans le monde des zombies avec Armée des morts. En vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, et Matthias Schweighöfer, le prochain film suit un groupe de mercenaires essayant de cambrioler un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Lors d’une récente interview, Snyder a expliqué aux fans ce qu’ils pouvaient s’attendre à voir quand Armée des morts arrive sur Netflix l’année prochaine: (principalement) des zombies à effets pratiques et un «chaos de zombies insensé».

Dans la vidéo ci-dessus, qui dépasse trois heures, Zack Snyder donne quelques détails concernant Armée des morts, son prochain film d’action de zombies. La plupart de ce que Snyder a à dire ici est positif, y compris la promesse que l’écrasante majorité des zombies du film seront créés via des effets pratiques. Il n’y a rien de pire que des zombies et / ou des monstres lourds en CGI, vraiment. Le meilleur / pire exemple de ceci est celui de Will Smith Je suis une légende, ce qui était bien meilleur que ce que je pensais mais a été entravé par de terribles monstres numériques lourds.

«90% de nos zombies sont finis pratiques», dit Snyder dans la vidéo, en parlant des séquences d’action pour lesquelles nous nous réservons: «Le genre de guerre de zombies, les séquences d’action et les combats, mon collaborateur de longue date et Damon Caro a travaillé dur pour créer un chaos de zombies insensé à un niveau épique, avec un peu de Vegas, juste pour le rendre cool.

«Make it cool» est à peu près l’esthétique incontournable de Snyder, pour le meilleur ou pour le pire, donc rien de tout cela n’est surprenant. Et que dire de Armée des morts‘calcul? Est-ce lourd d’horreur? Basé sur l’action? Voici ce que dit Snyder:

«Je suis obsédé par le genre de ton où – je dirais ceci – le film s’amuse, mais il ne se moque pas, ce qui est une ligne vraiment fine. Je voulais vraiment faire une folie du genre zombie sans retenue. Mes cohortes chez Netflix se sont vraiment attachées et sont allées faire un tour avec moi… nous avons ajouté du hardcore à nos tropes de genre, et vous verrez la tropification des tropes la plus tropicale de l’histoire du troping.

Ecoutez, je ne veux pas transformer ce message en une excuse pour dénigrer Zack Snyder, mais en disant des choses comme « le film s’amuse, mais ça ne fait pas plaisir » et « vous verrez la tropification tropique des tropes dans l’histoire du tropage »ne me donne pas exactement envie de mettre Armée des morts sur ma liste incontournable.

Armée des morts arrivera sur Netflix en 2021.

