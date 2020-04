Les Whitecaps vendent plus de 57 000 masques pour aider l’aquarium de Vancouver

VANCOUVER – Les Whitecaps de Vancouver avaient vendu plus de 57 000 masques lundi matin et tous les profits nets allaient aider l’aquarium de Vancouver en difficulté financière.

L’équipe MLS a déclaré avoir vendu plus d’un million de dollars de masques depuis que les deux groupes ont annoncé la campagne de financement vendredi. Des masques ont été vendus dans chaque province et deux des trois territoires au Canada ainsi qu’en Autriche, en France, au Japon, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni.

Le site Web du magasin d’aquariums s’est écrasé temporairement samedi et dimanche matin en raison du volume.

Selon les Whitecaps, Alliance Mercantile / Boardroom Clothing, qui fabrique les masques, affirme que la demande leur a permis de garder leur personnel tandis que certains de leurs fournisseurs ramènent du personnel.

L’aquarium, une organisation à but non lucratif, a fermé ses portes le 17 mars en raison de la pandémie et a du mal à survivre avec plus de 60% de son personnel temporairement mis à pied.

« Chaque dollar compte maintenant », a déclaré vendredi Lasse Gustavsson, président-directeur général de l’Ocean Wise Conservation Association qui gère l’aquarium. « Nous sommes à des mois de la faillite et nous avons besoin d’un million de dollars au moins par mois. »