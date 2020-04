Les Whitecaps cherchent à aider un aquarium de Vancouver en difficulté financière

VANCOUVER – Les Whitecaps de Vancouver ont uni leurs forces à celles de l’Aquarium de Vancouver pour vendre des masques faciaux dont les recettes contribueront à maintenir à flot l’aquarium en difficulté financière.

L’aquarium, une opération à but non lucratif, est fermé pendant la pandémie et a du mal à survivre.

Plus de 25 membres du personnel de Whitecap se sont également portés volontaires dans l’effort de sauvetage, aidant à atteindre les membres de l’aquarium, les donateurs et les supporters.

Le PDG des Whitecaps, Mark Pannes, a déclaré avoir mobilisé les ressources de son club après avoir entendu parler des difficultés de l’aquarium.

« Je veux dire que je suis un enfant dans l’âme, à droite – et je pense que nous le sommes tous dans une certaine mesure », a déclaré Pannes vendredi. « Et chaque enfant aime l’aquarium. Et nous devons l’embrasser et le noble travail qu’il fait. »

« Je suis un enfant dans l’âme et je suis aussi un partisan du football », a déclaré Lasse Gustavsson, président et chef de la direction de l’Ocean Wise Conservation Association qui gère l’aquarium. « Normalement, je soutiendrais mon ancien club, Halmstads BK en Suède, mais aujourd’hui je suis un fan des Whitecaps, c’est sûr. »

L’aquarium est ouvert 365 jours par an depuis 1956 avec plus de 40 millions de visiteurs. Il a fermé le 17 mars pour empêcher la propagation de COVID-19.

« De toute évidence, la bonne chose à faire du point de vue de la santé. Mais en faisant cela, nous avons perdu 85% de nos revenus », a déclaré Gustavsson.

Et tandis que la porte est fermée, l’aquarium doit encore s’occuper de 70 000 animaux.

« Ils ont tous besoin de bons soins. Nous fournissons des soins aux animaux de classe mondiale dans l’aquarium. Cela a un prix », a déclaré Gustavsson.

L’aquarium a dû licencier temporairement plus de 60% de son personnel.

Pannes a déclaré que plus de 2 500 masques avaient déjà été vendus.

« Chaque dollar compte maintenant », a déclaré Gustavsson. « Nous sommes à des mois de la faillite et nous avons besoin d’un million de dollars au moins par mois. »

Les masques de sport s’inspirent de la crête des Whitecaps et de l’aquarium lui-même.

Les masques faciaux sont disponibles sur les sites Web de l’Aquarium de Vancouver (vanaquashop.org) et des Whitecaps (whitecapsfc.com).