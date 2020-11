Les Warners ne manquent pas une étape dans ce retour tranchant, hilarant et loufoque – / Film

Cela fait 22 ans que Animaniacs honoré le petit écran (21 ans si vous comptez le film direct-to-vidéo Le souhait de Wakko). Mais à l’ère des remakes, des redémarrages et des ré-imaginations, rien n’est jamais vraiment fini, alors les frères Warner Yakko et Wakko et la soeur Warner Dot sont de retour avec de nouvelles aventures et manigances du château d’eau Warner Bros., studio, et au-delà.

Hulu a ramené Animaniacs pendant au moins deux saisons de nouveaux épisodes, et toute la première saison arrive dans leur bibliothèque de streaming cette semaine. J’ai le grand plaisir de vous dire que ce renouveau de Animaniacs n’a pas manqué un battement. Le style d’animation, la méta-comédie, les références à la culture pop, la satire politique, la folie totale, et bien sûr Pinky et le cerveau, sont tous de retour exactement comme vous vous en souvenez. On a l’impression qu’ils ne sont jamais partis, et ils ne perdent pas de temps à se remettre dans le vif du sujet en se moquant de la culture pop moderne, de la politique et de la société.

Une sélection de cinq épisodes a été mise à la disposition de la presse, en commençant par le premier épisode, et suivie de l’épisode 4, de l’épisode 6, de l’épisode 8 et de l’épisode 10. Tout comme la série animée originale, il n’y a pas de sérialisation ni d’arcs de personnages, vous pouvez donc regardez n’importe quel épisode à tout moment sans craindre de vous perdre. Chaque épisode est composé de quelques segments totalisant environ 25 minutes, commençant par une aventure pour les Warners, suivie d’une tentative de domination du monde par Pinky et le cerveau, et se terminant avec un autre dessin animé Warners ou un peu plus court mettant en vedette les Warners.

Parmi le lot d’épisodes à revoir, la première de la saison est sans aucun doute la plus forte. Il contient tout ce que vous aimez dans le Animaniacs. Après avoir ouvert avec un hilarant parc jurassique séquence, nous nous dirigeons droit dans le familier Animaniacs thème, qui a été mis à jour juste assez pour être intelligent et autoréférentiel pour le redémarrage. Dot a de l’esprit au lieu d’être mignon pendant que Yakko continue de faire des yacks et que Wakko range les collations. C’est comme être accueilli chez vous après avoir étudié à l’étranger pendant plus de deux décennies et que vos parents ont fait de beaux changements dans la maison. Et oui, chaque épisode présente cette variation amusante dans les paroles juste avant la fin de la chanson.

Lors de la première de la saison, Yakko, Wakko et Dot reviennent dans le lot de Warner Bros. Curieusement, il n’y a pas vraiment d’explication quant à l’endroit où les Animaniacs ont été, donc nous sommes vraiment laissés pour supposer qu’ils étaient juste partis, mais Steven Spielberg les a ramenés à la vie, tout comme les dinosaures dans parc jurassique. Mais maintenant qu’ils sont de retour, il y a beaucoup de choses à rattraper. Ralph, l’agent de sécurité, est toujours là pour les rassembler, mais maintenant il a un drone, et c’est l’une des nombreuses choses auxquelles les Warners sont introduits, y compris une nouvelle dirigeante pour eux de frustrer.

Il n’y a pas de meilleur moyen pour les Animaniacs de découvrir ce qui s’est passé au cours des 22 dernières années qu’une chanson de Yakko lui-même après avoir avalé une tablette et appris par inadvertance tout sur Internet. L’éclat de ces chansons des Animaniacs ne peut être sous-estimé. Ils sont pleins de génie lyrique et se sentent comme des numéros à part entière de Broadway. Il y a de la culture pop et des références politiques à gogo (cette dernière était plus abondante que vous ne vous en souvenez peut-être dans la série originale, mais plus à ce sujet plus tard), et il est fascinant de voir quels moments ils ont choisi de souligner dans une chanson censée couvrir une si longue période de temps.

Mais c’est Animaniacs, et un récapitulatif de 22 ans n’est tout simplement pas assez loufoque. Depuis que le scénario de cet épisode et du reste de la première saison a été écrit en 2018, ils doivent prendre beaucoup de suppositions farfelues et décalées sur ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. C’est une superbe satire, et ce n’est que la première grande chanson de cet épisode. Un deuxième plonge dans la culture des redémarrages et des remakes, et, je ne vous chie pas, ces cinglés dans les coulisses ont en quelque sorte trouvé un moyen de faire référence à Vieux garçon. Oui cela est Vieux garçon, le super violent Thriller d’action néo-noir sud-coréen de 2003 qui a été refait par Spike Lee. Ce spectacle est génial!

Pinky et le cerveau participe également au rattrapage de la première de la saison, mais il est beaucoup plus agréable de voir exactement comment le duo de souris est introduit dans les temps modernes lorsque vous le voyez par vous-même. Permettez-moi simplement de dire qu’au cours des 22 dernières années, Brain a été beaucoup plus ancré dans les événements de la culture moderne, et son dernier plan pour conquérir le monde a peut-être été littéralement sous notre nez tout le temps. Et leurs autres projets de domination mondiale sont aussi farfelus qu’ils ne l’ont jamais été, avec de nombreuses références classiques de science-fiction à faire le tour. Tous leurs meilleurs gags récurrents sont également intacts, bien que contrairement à l’ensemble Animaniacs série, la séquence de thème d’ouverture de leur segment a été mise à jour, même si la chanson thème n’a pas été modifiée du tout.

Le reste des épisodes ne correspond pas tout à fait à la grandeur de la première, mais ils correspondent parfaitement à l’esprit et au style de l’original Animaniacs. Il y a de nombreux moments musicaux, des tonnes d’écritures conscientes de soi qui sont pleines de satire et de parodie pertinentes, et un type de comédie classique qui se sent en phase avec l’original. Looney Tunes. En fait, je pense que cette renaissance de Animaniacs peut réussir un retour au petit écran mieux que le nouveau Dessins animés Looney Tunes, qui avait aussi beaucoup à aimer.

Il y a peu de dessins animés aujourd’hui qui ont le genre de bêtise innocente et d’étrangeté sauvage qui font doubler les enfants de rire avec le double des sens et des lignes suggestives qui donnent aux adultes un rire chaleureux. Et de tout ce qui a existé au fil des ans, depuis La vie moderne de Rocko à Temps de l’aventure, Je pense Animaniacs est parmi les meilleurs. La série originale contenait des références à des films et des émissions de télévision qui ont été réalisés des décennies avant la naissance de nombreux fans, c’est donc toujours une émission qui a été conçue pour les adultes autant que les enfants. Et il n’a jamais été timide de se moquer de tout le monde.

Pour certains qui n’ont qu’une vague nostalgie de l’original Animaniacs, vous pourriez vous sentir surpris (et peut-être choqué ou ennuyé) au niveau de la moquerie politique dans la série, en particulier en ce qui concerne le président Donald Trump, une métaphore pas si à peine voilée du contrôle des armes à feu et plusieurs coups de feu pris à Fox Nouvelles et leur abondance de têtes d’os. Il y a aussi beaucoup de photos attendues prises au cours d’un épisode où les Warners apprennent qu’il existe une version russe de knock-off Animaniacs. Mais si vous regardez les Animaniacs originaux, vous trouverez de nombreux coups sur Bill Clinton, Richard Nixon, Ronald Reagan et plus encore. Tous les gags politiques ne sont pas non plus unilatéraux dans le redémarrage, car plusieurs blagues sont critiquées aux dépens d’Hillary Clinton, d’Al Gore et de la machine politique en général. Même l’animateur de talk-show de fin de soirée, Seth Meyers, reçoit une poignée d’insultes, notamment en l’illustrant tenant une tasse de café qui dit «Smug». Fondamentalement, personne n’est à l’abri de la bouffonnerie et des moqueries de Animaniacs.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses complémentaires à dire sur la renaissance de Animaniacs, les fans peuvent être déçus dans certains domaines. Autre que Pinky et le cerveau, aucun des autres personnages de soutien de la série originale ne revient dans l’un des épisodes fournis pour examen. De plus, les descriptions du reste de la saison semblent indiquer qu’ils ne sont pas non plus dans l’un de ces épisodes. Mais à tout le moins, le Dr Scratchansniff est mentionné dans la description de la finale de la première saison, et il y a une référence «Hello, Nurse» dans l’épisode de l’arnaque russe. Mais le manque d’implication proéminente d’autres personnages comme Slappy Squirrel, The Goodfeathers, Rita and Runt, Mindy and Buttons, Minerva Mink, etc. semble être confirmé par la séquence de thème d’ouverture. Bien que l’ouverture originale ait été méticuleusement recréée au format grand écran, à l’exception de quelques modifications mineures, la partie où la caméra dépasse généralement la liste des personnages comme le dit la chanson thème: «Nous sommes animés, totalement insany». met en scène les Warners se réjouissant parmi un tas de néons.

Cependant, il y a un seul court métrage inclus dans les épisodes pour examen qui présente deux nouveaux personnages. C’est appelé Starbox et Cindy, et il présente un style d’animation contrairement au reste de Animaniacs, et cela inclut tous les autres personnages de soutien de la série originale. Il semble n’apparaître qu’une seule fois au cours de la première saison et suit un extraterrestre boueux de la taille d’une figurine d’action nommé Starbox qui était censé mener une invasion de la Terre. Mais quand il a atterri, il a été ramassé et transformé en jouet par une petite fille nommée Cindy. Il continue d’essayer de s’échapper, mais Cindy le tient innocemment en otage pendant que toute son armée extraterrestre attend dans l’espace autour de la Terre leur signal d’attaque. Je peux voir que c’est un peu récurrent comme certains des autres personnages, mais j’espère que certains des autres personnages finiront par revenir dans la deuxième saison maintenant qu’il a été établi que Animaniacs et Pinky et le cerveau ont été relancés si efficacement.

Dans l’ensemble, le Animaniacs le réveil est un vrai triomphe. Ramener des spectacles comme celui-ci peut être délicat, mais grâce à une écriture exceptionnelle, un style d’animation classique et le retour d’acteurs vocaux originaux Rob Paulsen, Jess Harnell, Tress MacNeille, et Maurice LaMarche, Animaniacs on a l’impression qu’il n’a jamais quitté nos téléviseurs. Espérons que cette série sera renouvelée au-delà de la commande initiale de deux saisons de Hulu, car j’ai l’impression qu’ils peuvent continuer à faire durer cette série pour toujours et qu’elle ne vieillirait jamais.

/ Classement du film: 9 sur 10

***

Animaniacs apporte de nouveaux épisodes à Hulu à partir de 20 novembre 2020.

Articles sympas sur le Web: