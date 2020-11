Les wallabies sont en liberté en Grande-Bretagne – et nous avons cartographié 95 observations

Quand vous pensez aux kangourous et aux wallabies, vous ne pensez probablement pas au climat tempéré, au temps instable et aux terres agricoles de l’Angleterre. Pourtant, sur de tels pâturages, le wallaby à cou rouge a trouvé une maison.Les wallabies à cou rouge sont présents en Grande-Bretagne depuis plus d’un siècle, à l’origine importés pour les zoos et les collections privées où ils étaient des attractions populaires. Cependant, ils se sont également avérés être des artistes de l’évasion qui étaient suffisamment adaptables pour survivre dans la campagne britannique.Les dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Beaucoup ont été intentionnellement publiées pendant la seconde guerre mondiale, car les gardiens et les collectionneurs avaient d’autres priorités. Cela a augmenté le nombre d’animaux sauvages en Grande-Bretagne et, finalement, une population s’est établie dans le Peak District (bien qu’elle ait probablement été éteinte depuis 2009, cependant, des wallabies sauvages continuent d’être enregistrés à travers la Grande-Bretagne, avec des observations occasionnelles dans un jardin, un pays. une voie, ou le long d’une autoroute et parfois des informations nationales. Pourtant, à part l’article occasionnel et très médiatisé, personne ne semble vraiment y avoir prêté attention ces dernières années. Cet oubli peut sembler compréhensible; alors que les kangourous peuvent être humains -simple, ces wallabies sont «juste» mignons, de la taille d’un beagle. Cependant, l’introduction d’espèces envahissantes non indigènes peut avoir des impacts substantiels sur les espèces indigènes, et les wallabies ne font pas exception. En Nouvelle-Zélande, l’introduction d’espèces les wallabies tammar sont en concurrence avec les moutons pour le pâturage et ont nui aux plantes indigènes qui ont évolué en l’absence de mammifères qui les mangeraient. Là, les wallabies sont souvent sujets à des pop à la fois mortels et non mortels. La recherche commence Pour savoir quel impact pourrait avoir une population établie de wallabies en Grande-Bretagne, nous devons d’abord déterminer où les wallabies sauvages pourraient être trouvés, à quelle fréquence ils sont enregistrés et s’il existe des populations actuelles et établies. nous avons commencé à répondre à certaines de ces questions en collectant des données à partir de reportages, de médias sociaux et de référentiels publics de données pour la période 2008-2018. Nous avons créé un site Web pour que les gens soumettent des observations. Il était important de tenir compte des évadés de retour, bien sûr, de sorte que tous les wallabies qui avaient été confirmés comme étant retournés à leurs propriétaires étaient écartés. Il était également important de s’assurer que les observations étaient en fait des wallabies, et non un muntjac (un petit cerf non indigène) ou un chat domestique mal identifié, de sorte que seules les observations confirmées ou celles qui étaient accompagnées d’images étaient acceptées. À partir de ces données simples, maintenant publiées dans la revue Ecology and Evolution, nous avons cartographié la distribution des observations de wallaby à travers la Grande-Bretagne: Nous avons enregistré un total de 95 observations confirmées entre 2008-2018. La plupart se trouvaient dans le sud de l’Angleterre, comme celui-ci dans le Kent. Les Chiltern Hills à l’ouest de Londres étaient un point chaud particulier. Il est impossible de dire si cela représente une population établie ou établie. En savoir plus Espèces rares d’araignées renards redécouvertes à Surrey après 25 ans de disparition Beaucoup plus d’observations ont été enregistrées en août que tout autre mois. Pourquoi cela pourrait-il être? Peut-être y a-t-il plus d’évadés à cette période de l’année, pour une raison ou une autre. Peut-être que les wallabies sont simplement plus actifs en été, ou peut-être que les observateurs humains potentiels le sont. Peut-être que l’espèce se reproduit à l’état sauvage et que les jeunes animaux se dispersent loin de leurs mères. La population de Peak District a persisté assez longtemps pour que les animaux se reproduisent certainement. De plus, nous avons récupéré deux enregistrements de wallabies avec des jeunes (joeys) dans la poche. Les deux provenaient du même endroit approximatif en Cornouailles mais se sont produits à un an d’intervalle, en 2009 et 2010. Cela pourrait facilement être une coïncidence, ou cela pourrait indiquer que les wallabies sont en train de s’établir dans la campagne britannique. Notre recherche apporte un éclairage nouveau sur les wallabies sauvages en Grande-Bretagne mais, comme toujours avec une étude de cette nature, elle pose aussi plus de questions qu’elle ne répond. Par exemple, pourraient-ils avoir un impact négatif sur les plantes britanniques indigènes. Ils mangent principalement des herbes, des racines et des feuilles et seraient en concurrence avec les lièvres, les lapins et les moutons. Ils pourraient même exacerber les impacts croissants du cerf muntjac. Cela dit, il est peu probable que les wallabies soient aussi destructeurs pour la végétation en Grande-Bretagne qu’en Nouvelle-Zélande – bien qu’ils ne soient pas indigènes, la pression du pâturage exercée par les mammifères est un processus établi dans les écosystèmes britanniques.Les wallabies sauvages peuvent également être porteurs de maladies transmissibles à d’autres espèces ou humains, comme la leishmaniose, la fasciolose et la salmonelle. Les marsupiaux sont considérés comme des hôtes importants des espèces de parasites de Leishmania et une étude a révélé que plus d’un quart des wallabies juvéniles orphelins étaient infectés par Salmonella.Ce sont des questions importantes ayant un intérêt pour la conservation et la gestion, tant pour les wallabies que pour d’autres espèces sauvages en Grande-Bretagne. avez la chance de repérer un wallaby, vous pouvez signaler votre observation à votre centre local d’enregistrement de la biodiversité ou au National Biodiversity Network. Anthony Caravaggi, Maître de conférences en biologie de la conservation, Université du Pays de Galles du Sud et Holly English PhD Researcher, Movement Ecology, University College Dublin Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

