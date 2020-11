Les vulnérabilités de Ben Hunt exposées par la blessure de Munster, dit Darren Lockyer

Burt's Bees Crème pour les pieds à la noix de coco

Notre crème pour les pieds nourrit en profondeur et adoucit même les pieds les plus secs. Grâce à son mélange adoucissant d'huile de noix de coco et d'extraits de plantes nourrissantes, cette crème prévient et protège la peau sèche, fendillée et épaisse, tout en rafraîchissant les pieds fatigués et abîmés