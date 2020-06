Les vrais événements révélateurs derrière Dirty John: l’histoire de Betty Broderick

Fraîchement sorti de l’école de droit, Dan a été embauché par un cabinet à San Diego, en Californie, et en 1973, ils ont déménagé à La Jolla, la communauté au bord de l’océan connue pour ses grandes maisons en bord de mer et ses terrains de golf, tout en étant le domicile du célèbre Salk Institute et Scripps Research Medical Center. Betty vendait les produits Tupperware et Avon sur le côté, mais était principalement une maman au foyer.

Fils Daniel est né en 1976 et Rhett est arrivé en 1979. Ils ont perdu un autre enfant, un garçon décédé deux jours après sa naissance, en 1973, selon Bryna Taubman. Hell Hath No Fury: une histoire vraie de richesse et de passion, d’amour et d’envie, et une femme poussée à la vengeance ultime. Betty a également déclaré au Fois en 1990, elle a avorté en 1974.

Les Brodericks appartenaient à des country clubs et envoyaient leurs enfants dans une école privée, conduisaient des voitures de sport et prenaient des vacances de ski dans le Colorado. Mais ils se sont également battus, parfois violemment, et Betty a menacé de partir un nombre incalculable de fois.

« Maman a toujours été un peu bizarre », a expliqué Kim Broderick, alors âgée de 20 ans. Fois. «Maman se fâchait contre papa tout le temps. Une fois que maman a pris la chaîne stéréo et l’a jetée sur lui. Et elle l’a enfermé constamment. Il s’approchait de ma fenêtre et murmurait: «Kim, laisse-moi entrer.» »

Sa mère «me disait toujours qu’elle allait divorcer», a expliqué Kim. «Elle disait:« Avec qui vas-tu vivre? »Je mourais d’envie que papa la divorce. Je dirais à papa: « Prends-moi le jour de ton départ. »