Les voyages interétatiques et certains transports publics reprennent dans Lockdown 4.0

Le ministère de l’Intérieur a enfin autorisé les déplacements interétatiques dans des voitures individuelles et des bus au cours de la quatrième phase de verrouillage, tout en autorisant les transports publics comme les bus, les voitures et les taxis à circuler dans les trois zones.

L’Inde entre maintenant dans la quatrième phase de verrouillage à partir d’aujourd’hui, datée du 18 mai 2020. Le gouvernement central a maintenant relégué le devoir de classification des zones aux gouvernements des États et des territoires de l’Union. Dans cette quatrième phase de verrouillage, beaucoup plus de relaxations ont été autorisées sur votre mouvement dans vos propres véhicules ou même dans les transports publics comme les bus, les pousse-pousse automatiques ou même les taxis et taxis privés. Examinons un peu plus en détail pour comprendre ce qui est vraiment autorisé et ce qui ne l’est pas en termes de mouvement de véhicules, plus important encore, les déplacements entre États pendant le verrouillage.

Les déplacements interétatiques ont finalement été autorisés dans les trois zones au cours de la quatrième phase de verrouillage.

Le ministère de l’Intérieur a publié un nouvel ensemble de directives qui autorisent désormais même les déplacements interétatiques de personnes dans des voitures particulières ainsi que dans des bus. Plus important encore, cette relaxation est applicable pour les trois zones – rouge, orange et verte. Cependant, cet assouplissement ne s’applique toujours pas à toutes les zones de confinement qui ont été spécifiées dans plusieurs parties du pays.

En ce qui concerne les transports publics, le transport de pousse-pousse, de bus et de taxis est désormais également autorisé dans les trois zones. Jusqu’à présent, seuls les taxis étaient autorisés à circuler dans les zones orange et verte mais nous verrons désormais des autos et des bus à plusieurs endroits également. Il reste une restriction sur le nombre de passagers autorisés dans chaque véhicule. Les pousse-pousse automatiques ne peuvent transporter qu’un seul passager dans les trois zones tandis que les véhicules privés et les taxis peuvent transporter deux passagers en dehors du conducteur. Les motards sur les motos ne sont autorisés que dans les zones orange et verte alors qu’ils sont toujours interdits dans les zones rouges.

Les bus ne peuvent également fonctionner qu’à 50% de leur capacité de charge dans toutes les zones avec des dépôts de bus fonctionnant également à 50%. Le mouvement pour les services non essentiels pour les individus dans les trois zones n’est cependant autorisé que de 7h à 19h tous les jours. Vous aurez besoin d’un couvre-feu dans les autres temps. Il a été mentionné que les pratiques de distanciation sociale doivent être strictement respectées en tout temps et en tout lieu. Pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les enfants de moins de 10 ans ne peuvent cependant pas sortir à tout moment.

À mesure que la circulation automobile et les usagers de la route augmentent progressivement, les garages de quartier et les centres de services ont naturellement été autorisés à s’ouvrir, à condition qu’ils respectent strictement les directives en matière de distance sociale et d’hygiène. Les centres de services manufacturiers et les concessionnaires ont également commencé à s’ouvrir à plusieurs endroits en suivant également des directives strictes. Le Centre a également déclaré que les États et les territoires de l’Union peuvent modifier les règles en fonction de la situation actuelle. Il existe cependant toujours une interdiction des vols intérieurs et des services de métro dans les villes.