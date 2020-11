Les votes pour le match de la Ligue des Nations contre l’Ukraine

ANTONIO RÜDIGER: Semblable à Süle lorsqu’on lui a posé la question comme un plus clair, pourrait également essayer sa voie vers l’avant (3 tirs au but). Il a été le moins sous pression dans la construction du jeu, apportant près de 96% des passes à l’homme. Manquant bloqué contre l’Espagne. Note: 3,5.

PHILIPP MAX: Il n’a pas réussi autant qu’il l’a fait contre la République tchèque, mais plus offensivement que Ginter et surtout au début avec quelques bons centres. En vain avant le 0-1. Est-il resté coincé après deux missions? Note: 3,5.

ROBIN KOCH: Étonnamment, il a donné les six et s’est parfois déplacé dans la chaîne contre la balle. N’a pas l’air bien une fois concédé, pas vraiment intégré dans le jeu de combinaison. Mais est venu de mieux en mieux au cours du jeu, un bon jeton avant le 2: 1. Note: 3,5.

ILKAY GÜNDOGAN: Le joueur de terrain le plus expérimenté a joué le rôle de Kroos en tant qu’organisateur et meneur de jeu. Un couple de bonnes balles longues, très fortement initiées au 3: 1. A eu le plus de balles et n’a perdu qu’un des six plaqués. Niveau: 2,5.