Les votes pour la Ligue des champions avec le FC Bayern, l’Atletico Madrid et le Borussia Mönchengladbach

Le FC Bayern Munich a sauvé un match nul tardif à l’Atletico Madrid avec un B-Elf, le Borussia Mönchengladbach a raté une entrée anticipée en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Comment réagissent les protagonistes?

SPOX et Objectif capturer les votes de DAZN et Ciel pour les jeux du mardi ensemble.

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich) sur …

… les changements: « Je suis très satisfait de la façon dont notre équipe l’a mis en œuvre. Nous avons eu quelques changements, les jeunes joueurs en particulier ont très bien fait leur travail. Nous avons acquis de nouvelles connaissances. »

… la performance de l’équipe: « En première mi-temps, nous n’étions pas aussi actifs à l’avant. C’est pourquoi nous avons changé. En seconde période, nous étions en contrôle. Surtout à la fin, nous avons joué l’une ou l’autre attaque avec beaucoup de dynamisme. Celle-là ou l’autre. Une mauvaise passe est normale. Nous avons fait beaucoup de changements. «

… Jamal Musiala: « Je suis content pour les jeunes joueurs qui ont fait leur premier match en Ligue des champions. Jamal Musiala en particulier a joué un très bon match et a montré ce qu’il pouvait faire. »

… Thomas Müller: « Thomas a bien rempli les pièces et a été l’un de ceux qui ont conduit. Tout s’est bien passé aujourd’hui. »

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern Munich): « C’était un combat. L’Atletico avait besoin de ces trois points, mais nous avons accepté le combat et nous avons mérité le tirage au sort. On ne peut pas tenir pour acquis que tout se passera bien avec l’arrivée de tant de nouveaux joueurs. »

Alexander Nübel (gardien du FC Bayern Munich): « J’étais vraiment content. J’ai eu beaucoup de plaisir à être là. Nous avons essayé un peu tactiquement. La chaîne de cinq est une variante qui peut être utile pour l’avenir. »

Diego Simeone (entraîneur Atletico Madrid): « Nous avons joué une bonne première mi-temps que nous aurions pu terminer avec une avance plus élevée. Le match nul fait mal maintenant, bien sûr, mais nous sommes toujours en vie. »

Stefan Savic (Atletico Madrid): « Nous étions la meilleure équipe et nous aurions mérité les trois points. A part le penalty, le Bayern n’avait en fait aucune chance réelle. Mais l’important est que nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous devons gagner le dernier match à Salzbourg. »

Joao Felix (Atletico Madrid): « Si vous ne prenez pas votre chance, vous serez puni. C’est du football. Nous devons rester positifs. »

Borussia Mönchengladbach – Inter Milan 2: 3 (les moments forts de la vidéo)

Marco Rose (entraîneur Borussia Mönchengladbach) sur …

… le jeu: « En gros, chaque défaite m’ennuie. Il se passait beaucoup de choses aujourd’hui. Nous sommes profondément déçus. C’était le match difficile auquel nous nous attendions. L’Inter était très bien organisé. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver des écarts. Dans l’ensemble, nous avons fait mieux que à Milan. «

… l’arbitre: « Malheureusement, il y a eu deux décisions 50-50 qui ont été sifflées contre nous. C’était une faute pour moi avant le match nul 2-1. En situation de hors-jeu, il n’était pas dans le champ de vision entre le ballon et le gardien. »

… ses paroles à l’arbitre Danny Makkelie après le coup d’envoi: « J’ai souhaité un joyeux Noël dans les émotions du match. »

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) sur …

… le jeu: « Nous avons eu un premier quart d’heure difficile, puis nous avons eu une meilleure maîtrise du jeu. Nous avons eu beaucoup de possession mais pas beaucoup d’occasions. Quand l’Inter défend profondément, il est difficile de trouver un écart. Si nous voulons gagner contre l’Inter, nous avons besoin de nous faisons mieux qu’aujourd’hui. «

… le but non donné par Alassane Plea: « Depuis les lunettes Gladbach, je dis: Un but clair. Si nous concédons le but, je serai le premier à me plaindre. Ce n’est pas une mauvaise décision. Mais il dit: En cas de doute, pour l’attaquant – et les doutes abandonnent. dans tout les cas. «

… Inter-attaquant Romelu Lukaku: « Quand il est sur l’homme, c’est incroyablement difficile de récupérer le ballon. Il est vraiment rapide. C’est très difficile. Vous devez empêcher les balles de l’atteindre. Mais l’Inter a joué beaucoup de bonnes balles contre lui. Ils l’ont fait. bien joué. »

… à propos du dernier match de groupe au Real Madrid: « Nous avons une finale maintenant, nous allons sortir nos fous et aller au Real Madrid. »