Les votes pour la huitième journée

Lors des matchs de dimanche du huitième tour de la Bundesliga autrichienne, la victoire mouvementée du SV Ried nouvellement promu contre le SK Rapid Wien a fait sensation, mais WSG Tirol a également remporté un succès respectable contre le FC Admira, tandis que l’Autriche Vienne a eu du mal à faire match nul contre le SKN St. . Peter Stöger ne s’est donc pas amusé après le match. Les votes pour la journée.

WSG Tirol 3: 0 FC Admira

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): « Nous sommes ravis de la victoire à domicile. Je pense que c’était mérité au total – même si Admira a trouvé l’une ou l’autre chance. Mais nous avons également laissé deux cent pour cent à Rieder et Anselm et avons eu une chance au poste. Au total, c’était c’était un match occasionnel avec un vainqueur mérité. Même si Admira était un adversaire fort à mes yeux. Mais le déroulement du match était de notre côté. Avec le premier tir au but, le 1-0 et ensuite avec un Oswald exceptionnel. «

Ferdinand Oswald (gardien de but WSG): « Maintenant, nous avons finalement pu gagner deux matchs de suite. En première mi-temps, nous avons été très bons, dans la seconde, nous avons davantage défendu et attendu la contre-attaque. Ensuite, nous avons fait 3-0. Dans l’ensemble, une victoire méritée. . «

Damir Buric (Admira-Trainer): « L’adversaire a pris les devants avec le premier tir au but. Après cela, nous avons essayé de consolider et nous avons eu nos options, mais malheureusement nous n’avons pas réussi à faire 1-1. Ensuite, l’adversaire est dû à une erreur de Nous avons fait 2-0. En seconde période, nous avons eu beaucoup d’occasions de frapper le but suivant. Mais quand vous ne faites pas de but avec autant d’occasions, ce n’est qu’une question de temps avant de frapper une contre-attaque. Pourtant, la façon était et La façon dont nous avons joué en seconde période était parfois très bonne. Seulement, nous n’avons pas marqué et avons encaissé les buts trop facilement. «

FK Austria Wien 1: 1 SKN St. Pölten

Peter Stöger (entraîneur pour l’Autriche): « Nous n’étions pas du tout satisfaits de la première mi-temps, c’était bien trop peu. Nous avons réagi, expliqué une chose ou une autre à la pause, ce que nous aimerions et fait des changements de personnel. La réaction était bonne, c’est ce que nous faisons. Nous avons eu plus de situations de surface de réparation, en première mi-temps, il était impossible de dire si la défense de St. Pölten était en bonne forme. Les deux équipes avaient le choix pour décider du match. Mais le match nul n’est pas immérité. Même si moi avec lui Point ne suis pas satisfait. «

Robert Ibertsberger (entraîneur de St. Pölten): « A cause des différentes mi-temps, il n’y a pas deux points perdus, c’est une bonne division. Nous aurions pu gagner le match, mais Hätti-wari est inutile. Nous avons définitivement mieux performé que contre le WSG (0: 1, ndlr. Je n’ai pas aimé la passivité en seconde période parce que l’Autriche était plus intense. Mais nous avons aussi eu deux ou trois bonnes opportunités dont il faut profiter. Nous avons trop mendié pour l’égalisation, ce qui a également été apprécié est. «

SV Ried 4: 3 SK Rapid Vienne

Gerhard Schweitzer (co-formateur Ried): « Pendant les 14 jours où nous nous sommes bien préparés avec toute l’équipe, la préparation a été très concentrée. Au milieu de la semaine, il était clair que Gerald Baumgartner serait absent, le reste était une préparation normale dans laquelle il y avait des appels téléphoniques, mais la décision finale Nous avons bien fait dans le jeu, mais bien sûr, un 4: 3 est aussi un peu de chance. Il était clair que la seule façon de survivre contre Rapid est de se tenir plus haut et avec un pressing agressif. Nous, Rapid, avons également distribué des cadeaux. 4: 3 contre Rapid, j’aurais aimé jouer ça devant les fans. «

Manfred Nastl (Rapid-Co-Trainer): « Ried a bien fait, a été très agressif et a été bien embauché par Gerhard Schweitzer. Nous nous sommes bien lancés dans le match, malheureusement l’arbitre était contre notre avance de 2-0. De plus, avant le 1-1. un de nos joueurs a commis une faute. Nous voulions corriger quelque chose pendant la pause, puis nous sommes bien entrés dans la deuxième mi-temps. Ried a ensuite égalisé sur coup de pied arrêté. Ried a joué agressivement contre le ballon, nous n’avons pas pu mettre en œuvre notre plan de match, Nous n’avons pas suffisamment attaqué le ballon et n’avons pas sécurisé l’espace. L’alignement était convenu avec Dietmar Kühbauer, il était absent toute la semaine, il n’y avait qu’un seul contact dans le match juste avant la pause, alors nous avons convenu que nous serions toujours veux attendre un peu et seulement ensuite changer quelque chose. «

Constantin Reiner (Ried « double buteur » via Sky): «Avant cela, nous avons dit à l’amusement:« Aujourd’hui, vous marquerez deux fois ». La victoire contre Hartberg nous a donné confiance en nous, c’était peut-être un changement. C’est pourquoi nous avons osé faire quelque chose aujourd’hui. J’avais le sentiment sur le terrain que nous voulions plus la victoire. Dans l’ensemble, nous méritions de gagner. Nous l’avons eu. Nous nous sommes très bien entraînés ces dernières semaines, mais je pense que l’équipe sera en mesure de soutenir Baumi aujourd’hui (entraîneur SVR Gerald Baumgartner, Remarque.) joué à la maison. «

