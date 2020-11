Les vols sont-ils annulés en lock-out? Dernières nouvelles sur Ryanair, Jet2, EasyJet, BA et TUI au milieu des restrictions de voyage Covid

Le premier ministre Boris Johnson a défini les conditions d’un deuxième verrouillage national au cours du week-end, craignant qu’une deuxième vague de cas de coronavirus ne submerge le NHS cet hiver. parmi les raisons spécifiques pour quitter la maison, comme aller à l’école ou aller au supermarché.Les nouvelles restrictions resteront en vigueur jusqu’au 2 décembre au moins, bien que le ministre du Cabinet Michael Gove ait déclaré que les restrictions pourraient s’étendre au-delà de cette date. Voici ce que vous devez savoir sur les remboursements de vols et ce que les principales compagnies aériennes ont dit. Les vols sont-ils annulés et comment puis-je obtenir un remboursement? Les vacances, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger, ne sont pas autorisées, ainsi que tout autre voyage non essentiel (Photo: Kay Nietfeld / Pool via REUTERS) Le Royaume-Uni a interdit tous sauf les voyages essentiels à partir du jeudi 5 novembre sous un deuxième verrouillage.Si votre vol continue et que rien n’a changé à votre destination, vous n’avez pas automatiquement droit à un remboursement.Mais de nombreux avions seront probablement immobilisés à partir de jeudi en raison du de nouvelles restrictions, ce qui signifie que les personnes ayant des réservations existantes auront droit à un remboursement.Les consommateurs britanniques sont protégés par les lois européennes qui stipulent qu’ils doivent recevoir un remboursement complet en espèces dans les sept jours pour les vols annulés et 14 jours pour les vacances à forfait qui n’ont pas lieu. l’épidémie de coronavirus, de nombreuses personnes ont rencontré des difficultés pour obtenir des paiements des compagnies aériennes et des entreprises de vacances – une situation qui devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. Il est probable que les compagnies aériennes continueront d’opérer un nombre très limité de vols vers certaines destinations, mais vous n’avez droit à un remboursement que si votre vol est effectivement annulé. Qu’ont dit les compagnies aériennes? British Airways n’a encore annoncé aucune annulation, mais elle devrait offrir des bons et des remboursements pour tout vol après les dates de jeudi.Les clients de RyanairRyanair ne seront pas remboursés pour les vols en novembre, selon le PDG Michael O’Leary. un vol était en service, les passagers ne récupéreraient pas leur argent, mais ils pourraient changer pour un vol plus tard sans payer de frais.Jet2 Jet2 est toujours en activité jusqu’à mercredi, mais n’a fourni aucune mise à jour supplémentaire. Dans un communiqué publié sur Twitter, il a déclaré: «Nous prévoyons de fonctionner normalement d’ici le mercredi 4 novembre, afin que les clients souhaitant s’éloigner du froid et de la morosité puissent toujours réserver et voyager comme d’habitude.» Pour les clients qui doivent partir jusqu’au mercredi 4 novembre inclus, et qui ne souhaitent pas voyager, ils peuvent modifier leur réservation à une date ultérieure sans frais administratifs. «Si des vols ou des vacances sont affectés par des changements, nous contacterons les clients pour les informer de leurs options.» EasyJetEasyJet a déclaré qu’il est probable que les vols seront annulés jusqu’au mois prochain. Dans un communiqué, le directeur général d’EasyJet, Johan Lundgren, a déclaré: « Suite à l’annonce soudaine du gouvernement aujourd’hui, easyJet appliquera son programme prévu jusqu’à jeudi et révisera son programme de vol pendant la période de verrouillage. » sera annulée pendant le verrouillage avec la reprise de nos vols prévus début décembre. « Nous informerons les clients qui sont réservés pour voyager au cours du mois prochain de leurs options afin d’aider les clients à revenir dans le pays dans les prochains jours. » Les vacances TUITUI se poursuivront jusqu’au jeudi 5 novembre. Le voyagiste a déclaré: « Les clients qui doivent voyager avant jeudi peuvent modifier gratuitement leurs vacances à une date ultérieure. » Nous comprenons que les vacances à l’étranger (pour ceux qui vivent en Angleterre) ne sont pas qui aura lieu à 00h01 le jeudi 5 novembre. Dès que nous aurons plus d’informations, nous mettrons à jour les clients dès que possible. « Si les vacances ne peuvent pas avoir lieu, les clients seront informés et offriront la possibilité de modifier avec une incitation, de recevoir un avoir de remboursement protégé par ATOL avec un incitatif de nouvelle réservation, ou annulez et recevez un remboursement intégral en espèces dans les 14 jours.

VaperzCloud Dripper Asgard Mini RDA - VaperzCloud Couleur : Smoked Out - Smoked Out Un design parfait VaperzCloud est une nouvelle fois très inspirée lorsqu'il s'agit de design. Les finitions du Asgard mini RDA sont impeccables. Le nom "Asgard" est gravé sur l'atomiseur en acier inoxydable pour un rendu très qualitatif et moderne. VaperzCloud a décidé d'aller encore plus loin pour rendre son

VaperzCloud Dripper Asgard Mini RDA - VaperzCloud Couleur : Iced Out - Iced Out Un design parfait VaperzCloud est une nouvelle fois très inspirée lorsqu'il s'agit de design. Les finitions du Asgard mini RDA sont impeccables. Le nom "Asgard" est gravé sur l'atomiseur en acier inoxydable pour un rendu très qualitatif et moderne. VaperzCloud a décidé d'aller encore plus loin pour rendre son

Fargau Chauffage sur pied bras simple arc de table FORMA 2000W NOIR Chauffage électrique sur pied bras simple arc de table FORMA 2000W Noir/ FARGAU Forma de Phormalab, une nouvelle façon d'aborder le choix de son chauffage de terrasse avec ces modèles de parasols chauffants designs fabriqués en Italie. Ils sont équipés d'ampoule infrarouge Halogène de la marque Phillips. Ces

Fargau Chauffage sur pied bras double arc medium FORMA 4000W NOIR Forma de Phormalab, une nouvelle façon d'aborder le choix de son chauffage de terrasse avec ces modèles de parasols chauffants designs fabriqués en Italie. Ils sont équipés d'ampoule infrarouge Halogène de la marque Phillips. Ces chauffages de terrasse très designs et modernes sont complètement étanches.

Fargau Chauffage sur pied bras simple arc medium FORMA 2000W Blanc Chauffage électrique sur pied bras simple arc medium FORMA 2000W Blanc/ FARGAU Forma de Phormalab, une nouvelle façon d'aborder le choix de son chauffage de terrasse avec ces modèles de parasols chauffants designs fabriqués en Italie. Ils sont équipés d'ampoule infrarouge Halogène de la marque Phillips. Ces

Fargau Chauffage sur pied bras double arc long FORMA 4000W NOIR Chauffage électrique sur pied bras double arc long FORMA 4000W Noir/ FARGAU Forma de Phormalab, une nouvelle façon d'aborder le choix de son chauffage de terrasse avec ces modèles de parasols chauffants designs fabriqués en Italie. Ils sont équipés d'ampoule infrarouge Halogène de la marque Phillips. Ces