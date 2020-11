Les voix du camp ÖFB

L’équipe nationale autrichienne a remporté son quatrième match international consécutif mercredi soir. La sélection ÖFB a conservé le 95e rang mondial lors d’un test. Le Luxembourg mérite le dessus avec 3-0. Les voix pour le jeu.

C’était le dernier match avant l’arrivée de la Ligue des Nations, dans lequel il est toujours à domicile contre l’Irlande du Nord (dimanche) et la Norvège (mercredi). Ce n’était pas une vraie répétition générale, car le chef d’équipe Franco Foda avait presque exclusivement misé sur les joueurs de la deuxième rangée.

Le défenseur du LASK Gernot Trauner (61e) a initié la victoire à l’extérieur lors d’une très petite rencontre fortuite au stade Josy Barthel, surtout avant la pause. Pour le joueur de 28 ans, c’était le premier but du deuxième match international, qu’il a réussi à diriger après un corner.

Après que le légionnaire français Adrian Grbic (83e) ait porté le score à 2-0, Philipp Wiesinger (93e) en fait un débutant pour le point final. L’Autriche a également remporté le septième duel avec le Luxembourg, par rapport au dernier 4-0 du 27 mars 2018, cette fois, ils ont eu un peu plus de mal.

Les voix pour le jeu

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): « Le discours à la mi-temps a été un peu plus intense. Bien sûr, le Luxembourg a très bien fait en première mi-temps. Nous n’avons pas trouvé d’espace car nous avons joué trop lentement. Nous n’avions pas de vitesse et trop peu de profondeur. Certains joueurs l’ont également fait. Ça n’a pas apporté ce à quoi je m’attendais, c’était un match différent en seconde période, nous avions plus de rythme et à la fin nous méritions de gagner.

Nous savions que le Luxembourg est très compact. Nous voulions jouer plus sur les ailes et avec des passes changeantes. Nous ne l’avons pas fait en première période. C’était un match amical et je voulais donner à un ou deux joueurs l’opportunité de se montrer. Gernot Trauner a très bien travaillé dans les trois derniers, quel que soit le but. Wiesinger aussi: C’était une position inconnue, mais il l’a bien résolue. De ce point de vue, je suis également très satisfait de l’un ou de l’autre joueur. «

Gernot Trauner (buteur de l’ÖFB): « C’est un sentiment indescriptible de marquer un but pour l’équipe nationale. C’était un match reconnaissant d’entrer. Les Luxembourgeois se sont positionnés et les espaces se sont rétrécis. Nous les avons joués un peu trop dans les jambes pour les faire leurs. Nous avons pu contre-attaquer. Nous avons fait mieux en seconde période. Nous avons joué plus d’un côté à l’autre et nous les avons fait craquer. Nous avons également eu quelques occasions. La victoire était définitivement méritée. «

Adrian Grbic (buteur de l’ÖFB): « C’est très clair: quand je joue, je veux montrer ma meilleure performance possible et me présenter. Nous avons ensuite créé beaucoup d’occasions en seconde période et gagné à juste titre. En tant qu’attaquant, vous travaillez toujours pour marquer des buts. »

Philipp Wiesinger (débutant et buteur de l’ÖFB): «Vous pouvez voir que la vie est souvent très rapide. Il y a deux jours, j’étais assis sur le canapé le soir et je jouais à la Playstation. Puis j’ai reçu l’appel que j’étais nominé. Puis un rêve d’enfance se réalise – avec un objectif aussi Pourtant, c’est d’autant plus agréable. En première mi-temps, nous avons joué un peu prudemment. En seconde période, nous avons assez bien joué, avons eu une bonne possession de balle et mérité de gagner. «

Christopher Trimmel (défenseur de l’ÖFB): « Nous avons joué un peu trop lentement. Nous avons joué de station en station. Dans la seconde moitié, nous avons joué un peu plus vite et parfois sauté une station. Cela vous donne aussi des chambres. »

Peter Zulj (milieu de terrain de l’ÖFB): « C’était vraiment amusant. Bien sûr, nous avons commis des erreurs en première mi-temps dans la configuration du jeu. En seconde période, nous avons fait mieux. Un« six »est resté plus longtemps, l’autre était plus libre. Ensuite, c’était beaucoup. a mieux fonctionné. Après le but, nous avions encore plus de confiance. «