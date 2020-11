Les vitesses de téléchargement 5G médianes de Verizon vont du premier au pire parmi les majors américaines

PhoneArena a appris en exclusivité qu’une analyse des vitesses de téléchargement des données 5G collectées par la société de recherche Ookla, montre que les vitesses de téléchargement 5G médianes de Verizon ont considérablement plongé après le lancement de son service Nationwide 5G le mois dernier. Pendant la majeure partie de cette année, Verizon avait la vitesse de téléchargement 5G médiane la plus rapide, atteignant environ 1 Gbit / s. Cependant, comparer ce chiffre aux deux autres grands transporteurs américains revenait à comparer des pommes avec des oranges depuis Les vitesses de téléchargement 5G médianes de T-Mobile et d’AT & T incluaient les chiffres de leurs signaux 5G à bande basse; Verizon n’avait pas la 5G bande basse jusqu’au mois dernier et une fois qu’Ookla a inclus ce chiffre dans les calculs, le nombre médian de Verizon est tombé à 60,6 Mbps. AT&T est le leader actuel avec des vitesses de données 5G médianes de 76 Mbps avec T-Mobile ensuite à 64,2 Mbps.

Mais le plan de gâteau de couche 5G de T-Mobile a les analystes s’attendent à ce que l’opérateur offre à terme les signaux 5G les plus rapides du secteur grâce à l’inclusion du spectre médium qu’il a acquis lors de l’acquisition de Sprint. Prenons un peu de recul pour expliquer les différences entre les signaux 5G. Le spectre 5G à bande élevée ne voyage pas loin, ne pénètre pas bien dans les structures, mais offre les vitesses de données 5G les plus rapides. Le spectre à bande basse parcourt de longues distances, n’a aucun problème à pénétrer dans les structures, mais n’offre pas les vitesses de données 5G les plus rapides. Le spectre de bande moyenne a des capacités entre les ondes hertziennes en bande basse et haute. L’acquisition de Sprint par T-Mobile consistait à ce que ce dernier mette la main sur le trésor de Sprint de spectre médian de 2,5 GHz. Parce que le spectre de moyenne bande est difficile à obtenir aux États-Unis, T-Mobile a un avantage sur ses concurrents. D’ici la fin de l’année, le signal en bande moyenne du transporteur pourrait atteindre 100 millions de POP (points de présence).

Le fait que la vitesse de téléchargement des données 5G de Verizon se soit effondrée sur Terre a beaucoup à voir avec la façon dont Big Red a décidé de se concentrer sur son spectre haute bande mmWave lorsqu’il a commencé à construire son réseau 5G. La distance limitée que couvre l’Ultra Wideband de Verizon et son manque de spectre moyen de bande signifiaient deux choses: Verizon serait le dernier à offrir une couverture nationale, et il aurait tôt le premier rang en matière de vitesse de téléchargement des données 5G. T-Mobile, en revanche, a été le premier à annoncer la 5G à l’échelle nationale aux États-Unis grâce à son spectre basse bande de 600 MHz. Cela est devenu la première couche du plan de gâteau à trois couches 5G de T-Mobile. Au fond du gâteau se trouvent les ondes en bande basse qui circulent d’un océan à l’autre. La deuxième couche contient le spectre médian de la bande qui a été appelé «le point idéal» de la 5G. Tout en haut du gâteau, les ondes mmWave à bande haute sont parfaites pour les zones urbaines denses grâce aux distances limitées qu’elles parcourent.

Plus tôt cette année, un analyste d’Omdia nommé Daryl Schoolar a déclaré que s’il y avait suffisamment de spectre à moyenne bande pour circuler, tous les opérateurs aux États-Unis l’utilisent. Il a déclaré: « Je crois que si les opérateurs pouvaient aux États-Unis, ils feraient tous d’abord le milieu de la bande. L’onde millimétrique est la cerise sur le gâteau. Ce n’est pas ce avec quoi vous devriez vraiment être en tête. La seule raison pour laquelle vous le voyez ainsi beaucoup ici, c’est que ces opérateurs n’ont pas le choix. «

Étant donné que les signaux milieu de bande sont difficiles à trouver, vous vous demandez peut-être comment Verizon a pu activer son Nationwide 5G. Cela a été fait en utilisant «Dynamic Spectrum Sharing (DSS)». Avec DSS, la 4G LTE et la 5G de Verizon fonctionnent côte à côte sur la même bande. Lorsqu’un client 5G Ultra Wideband quitte la zone de service, il est connecté à la bande inférieure 5G à l’aide du DSS. T-Mobile, d’autre part, a été le premier à lancer un réseau 5G commercial autonome en août. Avec la 5G autonome, la prochaine génération de connectivité sans fil est fournie sans utiliser ni partie d’un réseau 4G existant. La 5G autonome offre «des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une connectivité massive».