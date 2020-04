Les visuels frénétiques ont notre attention – / Film

Si vous pensiez qu’Edgar Wright a capturé une sensibilité de jeu vidéo dans son adaptation cinématographique de Scott Pilgrim vs le monde, attendez jusqu’à ce que vous obteniez une charge de Nous sommes de petits zombies, le premier long métrage du réalisateur Makoto Nagahisa. Ce film, qui se concentre sur un groupe d’adolescents orphelins qui forment un groupe, incorpore l’action en direct, le stop-motion, l’animation et toutes sortes de flair visuel pour créer quelque chose qui est étonnamment différent de ce que nous avons l’habitude de voir dans un film . Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

/ Le film Chris Evangelista est cité dans cette bande-annonce, et sa critique du Sundance Film Festival de cette année explique pourquoi le look du film est si unique:

[The main character is] obsédé par les jeux vidéo, et en conséquence, le monde dans lequel les personnages habitent se pixellise de temps en temps pour ressembler à un vieux jeu, ou même se transforme en un jeu de perspective à bascule sur écran LA légende de Zelda. C’est juste l’un des nombreux choix stylistiques que Nagahisa utilise. D’autres incluent des décors surréalistes, une correction des couleurs rêveuse et – le plus notable de tous – une sorte de montage frénétique et hyper-violent qui en désactivera certains tout en attirant l’attention des autres. La caméra ne peut jamais rester immobile, ni l’angle de la caméra, ni le cadre. Alors que les personnages ont une conversation simple, Nagahisa coupera rapidement les gros plans extrêmes de leurs yeux, de leurs bouches, de leurs cheveux avant de revenir à un plan large et de revenir à nouveau de près. C’est comme si le film lui-même, dans le but d’entrer dans le casque de ses personnages adolescents, avait développé le TDAH.