Les Vikings sont là: ces jeux vous emmènent vers le nord

Vikings, marins et braves guerriers – au cours des dernières années, le nord médiéval est devenu de plus en plus le centre d’intérêt des fabricants de médias. Des séries comme « Vikings » ou « The Last Kingdom » ont atteint le grand public et des jeux comme « The Banner Saga » ou « God of War » publiés en 2018 ont montré le potentiel de ce cadre insolite.

Plus récemment, Ubisoft a attiré l’attention sur lui avec « Assassin’s Creed: Valhalla »: dans l’aventure en monde ouvert, vous contrôlez le Viking Eivor et devenez, entre autres, autorisé à construire votre propre village. Le nord semble être devenu plus attractif ces dernières années. Mais les jeux reprennent cette scène de différentes manières: parfois les fabricants de jeux se réfèrent à la mythologie et parfois à la véritable histoire des Vikings.

Dans ce rapport, nous vous présentons cinq jeux qui vous emmènent dans le Grand Nord et traitent de motifs, de clichés ou même de véritables événements de l’âge viking de leur histoire.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Vous demandez à juste titre: attendez, « The Elder Scrolls V: Skyrim » a peu à voir avec la mythologie nordique. C’est vrai. Cependant, le développeur Bethesda s’est inspiré de nombreuses idées, motifs et légendes. Cela commence par la conception de l’arme et de l’objet. Les casques, armures et épées proviennent de l’histoire des Vikings. La raison en est simple: l’apparence et la fonctionnalité correspondent parfaitement à l’orientation de « Skyrim ».

Bethesda a emprunté directement d’autres motifs et idées à son monde du jeu: les Jarls, c’est-à-dire les régents des neuf principautés, sont issus de leur position et de la terminologie de l’âge du fer germanique et sont donc également tombés dans l’histoire nordique.

De plus, vous prenez également des figures et des figures de la mythologie – comme les morts-vivants Draugr. Ils apparaissent également dans la croyance populaire nordique. Ils sont considérés comme morts qui vivent dans leurs tumulus et représentent un danger correspondant pour les résidents environnants. La liste des motifs empruntés est longue. Bethesda utilise diligemment la mythologie nordique et crée ainsi une ambiance très propre dans « Skyrim ».

La trilogie Banner Saga

La série de jeux de rôle de stratégie désormais en trois parties « The Banner Saga » a signifié une percée majeure pour le Stoic Studio basé au Texas et l’a fait connaître d’un seul coup. La raison en était d’une part le système de combat basé sur «Final Fantasy Tactics», mais d’autre part également le cadre insolite et les cinématiques associées.

« The Banner Saga » se déroule dans un monde de jeu nordique façonné par les Vikings, mais utilise principalement des motifs et l’optique de ce monde. Il s’agit principalement de la valeur de reconnaissance des Vikings et des mythes associés. Par exemple, «The Banner Saga» reprend vaguement l’idée de la fin du monde – Ragnarök – afin de créer une ambiance particulière pour son histoire et les protagonistes impliqués.

Vikings: les loups de Midgard

Le jeu de rôle d’action « Vikings: Wolves of Midgard » choisit une revendication très similaire et met en œuvre ses idées sous la forme d’un clone « Diablo ». Dans le jeu, il y a un conflit entre les Ases divins comme Odin ou Thor les Wans comme Freya. Les géants du givre sur Niflheim sentent leur chance et attaquent Midgard – le monde des gens. Votre tâche consiste maintenant à éviter le Ragnarök.

Vikings: Wolves of Midgard est sorti en 2017 sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Le jeu de rôle d’action s’est avéré être un représentant de mauvaise humeur de sa guilde et, comme tant d’autres titres, a repris le cliché du brave guerrier viking au milieu de la fin du monde.

Hellblade: le sacrifice de Senua

Le « Hellblade: Senua’s Sacrifice » développé par Ninja Theory vous emmène également à l’extrême nord. En tant que guerrier celtique Senua, vous allez au pays des Vikings. Cependant, cela se transforme rapidement en un véritable cauchemar et un voyage dans votre propre psychisme troublé.

« Hellblade: Senua’s Sacrifice » reprend également d’innombrables motifs de la mythologie nordique: la pierre runique distribuée dans le jeu contient des fragments de la saga Edda et Völsunga. En fin de compte, l’objectif de Senua est Helheim, qui représente le monde souterrain. Dans ce cas, Ninja Theory frappe de manière impressionnante et importante un équilibre visuellement frappant entre la mythologie et des sujets actuels tels que la dépression!

Dieu de la guerre

Jusqu’en 2018, nous connaissions Kratos comme l’horreur des dieux de l’Olympe. Le Spartiate a fait plus qu’un bain de sang dans la mythologie grecque et a laissé sa colère se déchaîner. Mais au redémarrage, Kratos est allé vers le nord. Là, il voulait en fait abandonner son ancienne vie et profiter de sa retraite avec sa femme et son enfant. Mais tout s’est déroulé différemment.

«God of War» emprunte massivement à la mythologie nordique et puise dans le plein. Par exemple, vous apprenez à connaître la sorcière des forêts Freya dans le jeu. D’une part, elle est la fille d’Odin, d’autre part, elle est également le chef des Valkyries. Kratos fait également des recherches sur Midgard et rencontre au serpent du monde ou Yggdrasil, l’arbre du monde. «God of War», d’une part, réinvente la série, mais d’autre part, il crée un cadre fascinant avec un potentiel incroyable pour les futures branches de la série.

Kratos et Thor se rencontreront-ils dans la deuxième partie? Et Loki? « God of War » montre la profondeur que la mythologie nordique offre et nous avons hâte de découvrir la deuxième partie de la série.

