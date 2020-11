Les vidéos d’aide de Demon’s Souls pourraient être le grand compromis du «mode facile»

in

C’est pourquoi ce débat aboutit souvent à une impasse. Le fait est que From Software (et d’autres développeurs qui créent des jeux Soulslike) ont précédemment indiqué qu’ils ne souhaitaient pas offrir des niveaux de difficulté traditionnels dans leurs jeux. Même s’ils l’étaient, il y a toujours un argument à avoir sur la façon dont vous offrez des options de difficulté dans ces jeux d’une manière qui plaira aux gens qui aiment les défis qu’ils offrent et à ceux qui estiment qu’ils ne peuvent même pas y jouer. jeux alors qu’ils sont si ouvertement (parfois punissables) difficiles.

C’est là que le système d’aide au jeu de la PS5 et Les âmes du démonLes vidéos d’aide pourraient offrir un compromis fascinant.

Nous n’avons pas vu de ventilation détaillée de Les âmes du démon », mais si nous utilisons les vidéos FAQ des fans existantes comme base, la plupart d’entre elles se concentreront probablement sur où aller, dans quel ordre faire les choses, des suggestions de construction de personnage et, peut-être, des stratégies de combat de boss optimales.

cependant, Les âmes du démon n’est pas le genre de jeu où une procédure pas à pas ou une vidéo d’aide résoudra immédiatement le problème pour vous. Ils pourraient vous donner quelques conseils lorsque vous atteignez ce point de frustration où vous ne savez tout simplement pas comment procéder, mais contrairement aux jeux de puzzle lourds qui peuvent être «résolus» via une procédure pas à pas, il y a toujours un fossé. Les âmes du démon entre savoir quoi faire et exécuter mécaniquement la solution.

Bien que certains fans de Soulslike insistent sur le fait que la seule façon de jouer correctement à ces jeux est de se cogner la tête contre le mur jusqu’à ce que vous passiez de l’autre côté, le fait est qu’il y en a des milliers. Âmes les fans qui ont utilisé les FAQ et les procédures pas à pas pour comprendre certaines des bases, puis sont tombés amoureux des jeux de toute façon. Je sais que c’est vrai parce que je suis l’un de ces fans.

