Les vétérans de la Ligue Misaya, Weixiao, Caomei et Fzzf fondent Team Fire et Team Ice pour Wild Rift

UOMA Beauty Black Magic Metallic Lipstick On Fire 3.5ml

Un rouge lvres mtallique.Les nuances chatoyantes du rouge lvres mtallique Black Magic fondent sur les lvres et crent un voile iris parsem de paillettes; apportant une brillance multidimensionnelle aux lvres. Infus d'huile de noix du Brsil pour hydrater et nourrir et enrichi en minraux et vitamines essentiels;