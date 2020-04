Les versions numériques gratuites de DC incluent le n ° 1 de MISTER MIRACLE, BATMAN: HUSH, SANDMAN, METAL, Plus

Crédit: Mitch Gerads (DC)



Crédit: Greg Capullo / Jonathan Glapion / FCO Plascencia (DC Comics)



Dans le cadre de la poussée renouvelée avec les versions numériques, DC lance Lectures essentielles DC – une promotion numérique gratuite proposant les premiers numéros de certaines de ses histoires les plus pérennes.

« Les fans de bandes dessinées veulent plus d’accès au contenu que jamais auparavant », a déclaré Jim Lee, DC CCO / éditeur dans l’annonce. «Cette stratégie vise à fournir immédiatement du contenu quotidien aux fans, et également à garantir que lorsque les magasins de bandes dessinées ouvriront à nouveau leurs activités, ils disposeront de nouveaux contenus et produits que leurs clients voudront. En attendant, nous aurons correctement alimenté et protégé la demande de bandes dessinées, gardant les fans intéressés par nos personnages et nos histoires. »

Disponible maintenant jusqu’au 8 juin sur les plates-formes numériques de DC de ReadDC.com, comiXology, Amazon Kindle, Apple Books, etc.: Watchmen # 1, Le Sandman # 1, Dark Nights: Métal # 1, Horloge Doomsday # 1, Crise sur des terres infinies # 1, Monsieur Miracle # 1, et Batman # 608 (le premier numéro de l’arc « Hush » de Jeph Loeb abd Jim Lee).