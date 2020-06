Les versions de la console Chivalry 2 annoncées pour la génération actuelle et la nouvelle génération

Centrée sur le multijoueur dans Torn Banner Studios Chevalerie II a été annoncé précédemment pour un lancement sur PC via Epic Games Store. Le studio a maintenant confirmé que les versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X sont également en préparation. Mieux encore, la fonctionnalité de lecture croisée sur toutes les plateformes est officiellement lancée.

Lors de l’événement Summer of Gaming d’IGN, Torn Banner et l’éditeur Tripwire ont annoncé la nouvelle avec une toute nouvelle bande-annonce. Jetez un œil à Chivalry II’s gameplay de slasher à la première personne dans la vidéo ci-dessous:

La

Chevalerie II sert de suite à Torn Banner’s Bataille médiévale de chevaliers, qui a été initialement lancé sur PC en 2012, avant de sortir sur PS3 et Xbox 360, ainsi que sur PS4 et Xbox One des années plus tard. La franchise permet essentiellement aux joueurs de vivre leurs fantasmes médiévaux, en participant à des batailles cinématographiques brutales, à des charges de calvaire et à des sièges de château. Un gameplay hack et slash mortel ouvre la porte à un monde de possibilités à cet égard, surtout compte tenu Chevalerie Inspirations de films médiévaux.

Selon le site Web de la suite, Team Objective mappe Chevalerie II accueillera plus de 64 joueurs à la fois. Ces batailles massives verront les joueurs tirer des catapultes, incendier des villages et participer à une variété d’autres actes de guerre horribles.

Torn Banner a également augmenté la mise en termes de personnalisation des personnages. De plus, des milliers de nouvelles lignes de dialogue «hilarantes» figureront dans la nouvelle entrée. Les joueurs sont obligés de croiser une multitude d’entre eux pendant les cris de bataille, même lorsque leur personnage est à terre et saigne.

Aditionellement, Chevalerie II présente un système de combat remanié, avec des effets sonores immersifs et effrayants. En allant sur le terrain, les joueurs devraient remarquer que le gameplay a plus de fluidité et de vitesse, en plus «d’une gamme élargie de choix créatifs». Torn Banner a mis en œuvre ces changements pour garantir que les joueurs peuvent affiner leur style de jeu à leur guise.

Chevalerie II manque actuellement de date de sortie.

[Source: Tripwire via IGN]