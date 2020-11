Les ventes du PlayStation Black Friday 2020 sont en direct sur PlayStation Direct et PSN

Le Black Friday ne démarre pas avant la semaine prochaine, bien sûr, mais il y a déjà pas mal de ventes dont les utilisateurs de PlayStation peuvent maintenant profiter. PlayStation Direct et PSN proposent une multitude d’offres qui profiteront aux propriétaires de PlayStation 4 et de PlayStation 5.

PS Plus est actuellement disponible au prix réduit de 44,99 $ sur Amazon et PlayStation Direct. Sur Amazon, la date de fin de la vente n’est pas claire, mais toutes les ventes du Black Friday via PlayStation Direct durent du 20 novembre au 6 décembre.

Grâce à PS Direct, plusieurs jeux sont à 30 $ de réduction, y compris The Last of Us Part II (30 $), Édition Collector du TLoU Part II (140 $), et Nioh 2 (10 $). La vitrine réduit également 20 $ sur d’autres titres, tels que Days Gone, Iron Man VR de Marvel, Rêves, et Death Stranding–Tous coûtent 20 $. Et Fantôme de Tsushima a actuellement un prix de 40 $. Pour 10 $ sur PS Direct, les joueurs peuvent également saisir des succès PlayStation comme Bloodborne, Dieu de la guerre, Horizon: Aube zéro, et Gran Turismo Sport.

Les offres Black Friday du PS Store sont en cours et quelques-uns des gros frappeurs de l’année ont été considérablement réduits. Fantôme de Tsushima et TLoU Partie II cours des actions avec leurs apparitions respectives sur PS Direct. Les autres offres notables pour les versions 2020 comprennent: Watch Dogs: Légion (40,19 $), NBA 2K21 (30 $), Remake de Final Fantasy VII (39,59 $), DOOM Eternal (19,79 $), RE3 (19,79 $), et THPS 1 + 2 (30 $). (Au moment de la rédaction, Nioh 2 coûte 24,79 $ sur PSN, mais 10 $ sur PS Direct.)

Bien qu’aucun jeu uniquement PS5 ne soit en vente, il existe un certain nombre de jeux PS4 qui incluent une version PS5 avec des réductions.

Les offres pour les titres 2020 ne s’arrêtent pas là non plus. Mafia: édition définitive sur PSN a un prix de 30 $. NFS Heat’s édition deluxe est un énorme 70 pour cent de réduction, ne coûtant que 20,99 $. Les joueurs peuvent saisir Cuphead sortie récente de la PS4 pour 14,99 $. Les Avengers de Marvel a également rejoint le club à 30 $ pour la vente Black Friday du PSN.

Les offres Black Friday de PlayStation Direct commencent aujourd’hui et se terminent le 6 décembre. La vente PSN ne durera pas aussi longtemps, se terminant le 1er décembre.

